Нефть может подняться до $60 за баррель – аналитик FOREX CLUB
Ксения Воронина
Заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что цены за баррель нефти могут достичь $60 к концу 2016 года, выглядит вполне реалистичным, считает российский аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский, передает Kazpravda.kz.
Эксперт отмечает, что 10 октября цены на нефть основных эталонных сортов отметились бурным ростом после того, как Владимир Путин на энергетическом конгрессе в Стамбуле заявил о готовности России присоединиться к соглашению ОПЕК по заморозке или сокращению добычи.
Контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне в 14.00 по времени Астаны 11 октября подрастали на 0,1% до $52,92 за баррель. Одновременно американский эталон WTI дорожал на 0,2% до $51,21. Оба сорта прибавили вчера около 2% после заявления президента России.
"Энергетический саммит в Стамбуле преподнес несколько приятных сюрпризов участникам рынка нефти. Владимир Путин заявил, что заморозка или сокращение добычи – это шаги в правильном направлении для стабилизации спроса и предложения, и Россия готова в этом участвовать. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что многие члены ОПЕК согласны с этой точкой зрения. Такая безудержная идиллия официальных лиц, безусловно, – драйвер для роста цен", – указывает аналитик.
После того как страны ОПЕК договорились о сокращении добычи, ряд экспертов выражают сомнение, что за словами последуют конкретные шаги.
"Однако, точно такие же сомнения были и до саммита в Алжире. Заблуждение состоит в том, что сокращение добычи воспринимается как некоторая капитуляция картеля. Хотя, по факту, если разобраться, то с момента начала кризиса ОПЕК нарастил добычу почти на 3 миллиона баррелей в сутки. Если сейчас сократить на 700 тысяч или миллион на 12 стран ради более высокой цены, с этим вряд ли возникнут проблемы. Та же Россия сейчас также добывает на историческом максимуме. Цены имеют все фундаментальные предпосылки прочно закрепиться выше $50 за баррель. Хотя заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что цены могут достичь $60 к концу 2016 года, выглядят вполне реалистичными", – заключил Полховский.
Отметим, что Международный энергетический саммит проходит в Стамбуле с 9 по 13 октября.
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