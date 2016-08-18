Во вторник нефтяные цены выросли до максимумов с июля на ожиданиях инвесторов неофициальной встречи членов ОПЕК на сентябрьском форуме в Алжире и возможности достижения соглашения по заморозке уровня добычи «черного золота». Так, нефть марки Brent впервые с 7 июля превысила отметку в 49 долларов за баррель.

Однако в среду нефть торгуется в «красной зоне» на фоне данных Американского института нефти. По состоянию на 8.14 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89% – до 48,79 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,71% – до 46,25 доллара за баррель.

Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 12 августа, на 1 млн баррелей, а запасы бензина — выросли на 2,2 млн баррелей. Теперь инвесторы ждут данные о запасах от минэнерго США, сообщает РИА «Новости».

Ущерб – 14 миллиардов долларов

Ущерб и экономические потери в ходе гражданской войны в Йемене превышают 14 млрд долларов, свидетельствует конфиденциальный доклад, попавший в распоряжение агентства «Рейтер».

«К настоящему времени конфликт привел к ущербу (частичному и неполному), который оценивается в почти 7 миллиардов долларов, и экономическим потерям (в номинальном исчислении) более 7,3 миллиарда долларов в отношении производства и поставок», — говорится в совместном отчете Всемирного банка, ООН, Исламского банка развития и ЕС.

В докладе также говорится, что данные являются предварительными, поскольку конфликт продолжается. Оценка началась в конце 2015 года и проводилась до начала 2016-го. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость немедленных мер для восстановления финансирования импорта, в частности, продуктов питания и топлива.

Рухнула пирамида

Прокуратура Пекина начала рассмотрение дела об организации мошеннической схемы с привлечением денежных средств граждан на сумму около 7,6 млрд долларов, сообщает в среду Международное радио Китая (CRI).

В начале февраля полиция КНР раскрыла схему, организованную онлайн-платформой Ezubao, куда граждане вкладывали деньги с целью получения процентов в будущем. Создатели платформы, запущенной в июле 2014 года, использовали в ее деятельности правила финансовой пирамиды. Всего от рук мошенников пострадали около 900 тыс. клиентов. Были арестованы более 20 подозреваемых. Расследование деятельности онлайн-платформы началось в декабре 2015 года.

По данным Международного радио Китая, в деле фигурируют 25 подозреваемых, которые обвиняются в привлечении новых инвесторов в мошеннический проект. Как сообщила ранее полиция, 95% инвестпроектов Ezubao были фальшивыми.

В ходе следственных мероприятий полиция проверила 207 компаний, указанных в книгах бухучета Ezubao, однако оказалось, что лишь одна из них имела связи с онлайн-платформой.

Чтобы скрыть следы своей деятельности, менеджеры Ezubao закопали более 1,2 тыс. книг бухгалтерского учета на глубине более шести метров в провинции Аньхой. Полиции понадобилось 20 часов на то, чтобы два экскаватора раскопали место, где были спрятаны книги.

Пожары а Калифорнии

Более 80 тыс. человек должны покинуть свои дома на юге американского штата Калифорния из-за сильных лесных пожаров, передает агентство «Рейтер».

Как сообщила агентству представитель местного департамента лесного хозяйства и пожарной охраны, огонь распространяется очень быстро, в связи с чем власти штата приняли решение выдать предписания об эвакуации 82 тыс. жителей находящихся под угрозой районов.

Ранее сообщалось, что пожар, начавшийся вечером в субботу в округе Лэйк, достиг города Лоуэр Лэйк, что примерно в 145 км от Сан-Франциско. Огонь быстро распространился из-за засушливой погоды. Над частью города стоит густой черный дым, сгорели здание почты и несколько офисов. Власти задержали 40-летнего мужчину, из-за которого мог начаться пожар.