Нефтегазовый сектор выступает ключевым локомотивом экономики

За последние десятилетия нашей стране удалось сформировать устойчивую сис­тему экспорта углеводородов и занять прочные позиции на мировом энергетическом рынке.

фото из архива «КП»

– Производственный базис отрасли формируют три гигантских месторождения – это Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, – объясняет директор независимой консалтинговой компании с опытом работы в нефтегазовом секторе Energy Analytics Абзал Нарымбетов. – Достигнув высоких показателей производственной мощности, отечественная нефтегазовая индустрия переходит в фазу зрелости. При этом на данном этапе ключевым приоритетом государства и крупнейших операторов становится не столько количественный рост, сколько качественная трансформация, максимальная эффективная выработка текущих запасов и диверсификация перерабатывающих мощностей.

Нефтяные лидеры Казах­стана делятся на две основные категории: международные консорциумы «Большой тройки» (ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), North Caspian Operating Company (NCOC⁄Кашаган), Karachaganak Petroleum Operating (KPO⁄Карачаганак), разрабатывающие гигантские месторождения, и национальная компания «КазМунайГаз» вместе с ключевыми иностранными партнерами.

«КазМунайГаз» участвует во всех проектах «Большой тройки», а также напрямую и через паритетные совместные предприятия управляет средними и крупными добывающими структурами страны. Нацкомпания владеет долями в проектах – лидерах рейтинга – ТОО «Тенгизшевройл» (20%), NCOC⁄Кашаган (16,88%) и KPO⁄Карачаганак (10%), которые платят триллионы тенге налогов как самостоятельные юридические лица.

Как отмечает эксперт, обеспечение устойчивой ритмичности добычи и экспорта требует непрерывного совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры. Ключевым и наиболее экономически эффективным маршрутом доставки казахстанского сырья на мировые рынки остается сис­тема Каспийского Трубопроводного Консорциума, связывающая западные месторождения с морским терминалом в Новороссийске.

Наличие альтернативных направлений, таких как трубопроводы Атырау – Самара, Казахстан – Китай и планомерно развиваемый Транскаспийский международный транспортный марш­рут через порт Актау в направлении Баку, позволяет снижать логистические рис­ки и гибко реагировать на плановые технические ремонты на морских и континентальных комплексах Кашагана и Карачаганака.

Важную роль играют крупные меж­дународные консорциумы. Согласно исследованию S&P Global, оценивающему социально-экономический вклад инвесторов, деятельность корпорации Chevron и ее ключевого партнера ТОО «Тенгизшевройл» сформировала мощный каркас для развития национальной экономики. За период с 2010 по 2024 год совокупная доля Chevron в производстве и экспорте составила 149,8 млрд долларов, сформировав 5,9% ВВП Казахстана и обеспечив 76,3 млрд долларов налоговых и обязательных платежей в бюджет страны.

В свою очередь ТШО, нарастивший добычу с момента своего основания с 1,9 млн тонн в 1994 году до 39 млн тонн в 2025-м, обеспечил 10,7% ВВП респуб­лики и перечислил в государственную казну 137,6 млрд долларов, сформировав около 30% республиканского бюджета за указанный период.

– Системный эффект от присутствия крупнейших операторов выходит далеко за рамки прямого извлечения углеводородов, – говорит Абзал Нарымбетов. – Из 149,8 миллиарда долларов экспорта Chevron около 61,5 процента (92,1 миллиарда долларов) поступили непосредственно в экономику Казахстана через государственные налоги, выплату заработной платы местным сотрудникам и прямые закупки товаров и услуг у отечественного бизнеса. Моделирование S&P Global показывает, что каждый миллион долларов, направленный Chevron или ТШО на закупки у казахстанских поставщиков, генерирует 1,1 миллиона долларов добавленной стоимости в смежных секторах и поддерживает 52 рабочих места по всей стране.

В плане обеспечения занятости каж­дое прямое рабочее место в Chevron поддерживает еще 33 рабочих места в смежных отраслях (для ТШО этот показатель составляет 1:40), благодаря чему совокупная занятость, стимулируемая деятельностью компаний, превышает 162 тысячи человек.

Высокая степень концентрации отрас­ли отражается и в структуре фискальных поступлений. Нефтегазовый сектор традиционно формирует верхние строчки рейтинга тoп-50 крупнейших налогоплательщиков Казахстана.

Первую строчку удерживает ТОО «Тенгизшевройл», пополняющее бюджет более чем на 3 трлн тенге ежегодно. Вторую позицию занимает филиал Karachaganak Petroleum Operating B.V., перечисляющий свыше 1,1 трлн тенге, на третьем месте находится АО «Мангис­таумунайгаз» (головная компания – АО «НК «КазМунайГаз») – 304,5 млрд тенге.

Седьмое место принадлежит North Caspian Operating Company (NCOC) с показателем свыше 210 млрд тенге. В число лидеров также входят ключевые добывающие активы национальной компании «КазМунайГаз» (АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай»), газотранспортный оператор ТОО «Азиатский Газопровод» и отечественный нефтеперерабатываю­щий блок в лице Атырауского НПЗ, Павлодарского НХЗ и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», более известного как Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

Если сложить отчисления только прямых стопроцентных и паритетных дочерних предприятий АО «НК «КазМунайГаз», суммарные налоговые выплаты группы выводят ее в число главных формирователей бюджета страны.

По данным отчетности компании, в 2024 году вся группа «КазМунайГаз» выплатила в бюджет Казахстана 1 трлн 995 млрд тенге в виде налогов и других обязательных платежей. Для сравнения: в 2023-м этот показатель составлял около 1,16 трлн тенге. Таким образом, консолидированная группа «КазМунайГаз» фактически удерживает второе место по реальному объему налоговых поступлений в бюджет Казахстана, уступая лишь ТОО «Тенгизшевройл».

– В нынешней геополитической обстановке вопрос надежного и доступного энергоснабжения обретает особую актуальность, в связи с чем растет и чис­ло вопросов по этой теме, – говорит старший советник по внешним связям и коммуникациям со СМИ компании Chevron Eurasia Айнур Сагынбайкызы.

Инвестиционная привлекательность и правовой режим отрасли опираются на сочетание специфических и общих законодательных актов. Базовые соглашения 1990-х годов по Тенгизу, Кашагану и Карачаганаку функционируют в режиме соглашений о разделе продукции (СРП), гарантирующих стабильность правовых и налоговых условий на весь срок действия контрактов. Деятельность всех остальных недропользователей регулируется Кодексом РК «О недрах и недропользовании» и Налоговым кодексом.

Стандартный фискальный контур включает корпоративный подоходный налог (20%), налог на добычу полезных ископаемых, гибкий рентный налог на экспорт, привязанный к мировым котировкам нефти, налог на сверхприбыль и подписные бонусы. Для поддержания рентабельности зрелых месторождений государство планомерно внедряет стимулы и гибкие налоговые механизмы, стимулирующие повторное применение методов повышения нефтеотдачи.

Как заключает Абзал Нарымбетов, вступая в фазу плато с естественным снижением темпов отбора сырья на истощающихся горизонтах, Казахстан формирует новую парадигму развития сектора. Перспективный вектор смещается в сторону глубокой переработки сырья и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В Атырауской области создается мощный газохимический кластер по выпуску полипропилена, полиэтилена и бутадиена. Одновременно активизируются геологоразведка глубокозалегающих пластов Прикаспийской впадины и освоение сложных коллекторов. Крупнейшие игроки также направляют инвес­тиции в интеграцию возобновляемых источников энергии, декарбонизацию производственных процессов и развитие человеческого капитала.