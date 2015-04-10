Нефтехимия стремится к кластеру

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Специализированная экономическая зона «Павлодар» готовит к запуску три инвестиционных проекта по ПИИР. Первое среди них – предприятие по производству агрохимической продукции. Его реализует ТОО «АгроХимПрогресс». Объем инвестиций в создание нового предприятия – 3,27 млрд. тенге. В период эксплуатации здесь откроется 118 рабочих мест. Компания будет производить средства для защиты растений от вредителей и сорняков. Предприятие проектной мощностью 11 тыс. тонн химпрепаратов в год в перспективе ориентируется на экспорт, так как производимая им продукция востребована не только в отечественном аграрном секторе. Для этого в будущем предполагается расширение мощностей.
В СЭЗ «Павлодар» есть еще одно предприятие химического кластера. Это ТОО «Химсбыт-ПВ», созданное в 2011 году на базе ТОО «PLASTCOM GROUP». Завод будет выпускать охлаждающие жидкости для транспорта и заниматься переработкой поливинилхлорида. В частности, здесь будут изготавливать такой востребованный в строительстве товар, как ПВХ-профиль для производства окон, водопроводные и канализационные полипропиленовые и полиэтиленовые трубы и фитинги. Сейчас предприятие имеет предпусковую готовность. На очереди в числе пусковых объектов текущего года – установка по выпуску прокаленного нефтяного кокса для нужд металлургии ТОО «УПНК-ПВ». Общая стоимость проекта – 16,8 млрд. тенге. Производственная мощность строящегося завода – 280 тыс. тонн кокса в год. При этом будет создано до двухсот рабочих мест. Сейчас здесь работы ведет генеральный подрядчик, компания из Китая China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd (NFC). Она же поставляет оборудование для этого производства.
Следует привести такой факт: для выплавки одной тонны алюминия требуется 450–550 кг прокаленного нефтяного кокса. Сейчас этот продукт закупается за рубежом, при пуске завода необходимость в валютных закупках отпадет. Более того, интерес к продукции строящегося предприятия уже проявляют промышленники России и Китая. Но первенец СЭЗ главным образом будет обеспечивать коксом павлодарское АО «Казахстанский электролизный завод». В конце минувшего года здесь был введен первый этап проекта – «холодный пуск» первой печи. Второй этап реализации проекта – ввод второй печи и получение продукции – запланирован на II квартал текущего года. Выход на полную мощность ожидается в IV квартале.
Комментируя состояние производств СЭЗ, руководитель отдела развития специальной экономической зоны «Павлодар» управления индустриально-инновационного развития Ботагоз Нургазина сказала, что сегодня на ее территории три действующих предприятия – АО «Каустик», ТОО «БО-НА» и ТОО «Белизна-ПВ». Еще три – строящиеся производства: ТОО «АгроХимПрогресс», УПНК и «Химсбыт-ПВ». На сегодня приоритетное развитие на предприятиях СЭЗ получает нефтехимия и химия. В перспективе будут производиться резиновые и пластмассовые изделия, продукция металлургии.
– Мы рассчитываем на расширение экономической зоны и для этого проводим активную работу. По итогам прошлого года три уже действующих предприятия на территории СЭЗ произвели продукцию на 4,3 миллиарда тенге. Это цех по выпуску ингибированной соляной кислоты АО «Каустик», а также ТОО «Белизна-ПВ», выпускающее бытовую химию, и производитель дезинфицирующих средств – ТОО «БО-НА».
– Общий объем инвестиций в создание предприятий в СЭЗ составляет 39,9 миллиарда тенге, – продолжила рассказ Б. Нургазина. – Кроме того, на инфраструктуру специальной экономической зоны из республиканского бюджета в прошлом году было выделено 3,5 миллиарда тенге. На эти деньги возводятся пять объектов – ограждение зоны, строительство таможенного терминала, прокладываются технический водопровод, очистные сооружения, электроснабжение. В текущем году подрядчики завершат сооружение терминала и очистных сооружений, сосредоточат работы на втором этапе электроснабжения.
Говоря о фирмах – участниках создания новой СЭЗ – руководитель отдела специальной экономической зоны «Павлодар» управления индустриально-инновационного развития сказала, что стабилизировался процесс желающих создать на этой территории свои предприятия. Вначале было 45 производств, сейчас заявлено реальных 25 фирм со сроками реализации проектов в 2017–2018 годах. Есть интерес к СЭЗ и зарубежных партнеров, в частности из Франции, Германии, России.
…Продукция свободной экономической зоны «Павлодар» уже поступает потребителям, и они ждут новые товары казахстанского производства, которые дешевле и не уступают по качеству зарубежным аналогам.

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