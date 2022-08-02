Нефтепродукты обнаружили экологи в воде в дачном поселке Петропавловска

Нефтепродукты в грунтовых водах обнаружили экологи Северо-Казахстанской области, взяв пробы «горящей» воды в дачном поселке Петропавловска (о чем писала Казправда в сегодняшнем номере – «Солярка и лопух»), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Сотрудники департамента экологии по Северо-Казахстанской области доложили о результатах исследования воды, которую ранее демонстративно, снимая на видеокамеру, поджигали дачники садоводческого товарищества «Ромашка».

Специалисты испытательной лаборатории взяли три пробы грунтовой воды, и анализ показал в ней присутствие нефтепродуктов.

Материалы направлены в прокуратуру, чтобы там поискали ответ на вопрос, как нефтепродукты попали в водопроводную скважину.