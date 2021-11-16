Нефтепровод КТК стал мегапроектом Казахстана и России – Токаев

Фото пресс-службы Президента РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном заседании участников Каспийского трубопроводного консцориума (КТК), посвященном 25-летию подписания договора акционеров, передает Kazpravda.kz
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Глава государства отметил, что проект КТК имеет для него особое значение, так как он лично принимал участие в начале его строительства и в запуске.
"Вагит Юсуфович Алекперов (президент российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ - прим. авт.) тоже принимал участие. Недавно он мне вручил фотографии, тогда мы выглядели несколько иначе. Возможно хуже, чем сейчас, но во всяком случае помним, как проходила церемония открытия запуска данного проекта", – рассказал Токаев на заседании.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что реализация проекта придала мощный импульс освоению крупных месторождений, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. На них сегодня приходится 60% всей нефтедобычи страны. Консорциум стал крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием Казахстана и России, а также ведущих нефтяных компаний Chevron, Eni, ЛУКОЙЛ, Shell и других.
"Мы помним многолетние переговоры, которые требовали больших усилий руководителей Казахстана и России для достижения компромисса между всеми его участниками", – продолжил президент.
По его словам, сегодня КТК выступает примером слаженной и эффективной работы всех акционеров. С 2001 года через нефтепровод КТК на мировые рынки экспортировали более 750 млн тонн казахстанской нефти. Его пропускная способность выросла почти в 2,5 раза - до 67 млн тонн в год.
"К 2023 году показатель планируется довести до 80 млн тонн. В прошлом году КТК выплатил всю сумму займов акционеров, подтвердив свою финансовую устойчивость", – отметил глава Казахстана.
В целом консорциум является ключевым элементом нефтегазового комплекса Казахстана, внося значительный вклад в экономическое развитие страны и обеспечение благосостояния населения.
"Без всякого преувеличения, КТК – это мегапроект, я надеюсь, у него долгое будущее", – заключил Токаев.
КТК – трубопроводный нефтепровод Тенгиз-Новороссийск, действующий на территории Казахстана и России. Его протяженность составляет 1,5 тыс. километров. По нефтепроводу транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.