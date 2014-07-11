Нефтесервис – звено особое

Регион для кластерных услуг

В нынешнем году завершается первый этап Государственной программы ФИИР. Новый – на 2015–2019 годы – должен стать логическим продолжением предыдущего. При этом, исходя из совместной инициативы Министерства нефти и газа и Национальной палаты предпринимателей, предложено изменить определение Национального кластера и расширить территорию его действия.

Первоначально предполагалось, что это коснется только объектов нефтехимии, расположенных в СЭЗ «НИНТ Атырау». Но так как они нуждаются в основном в инфраструктурной поддержке, было предложено расширить территорию действия Национального кластера, включив в нее также Мангыстаускую и Западно-Казахстанскую области.

Таким образом, в утвержденной ГП ФИИР на 2015–2019 годы предусматривается один Национальный кластер по добыче и переработке нефти и газа, нефтегазохимии, связанного с ними машиностроения и сервисных услуг для отрасли, на территории Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областей.

Конечно, лидерство по добыче нефти и ее переработке принадлежит Атырау. Мангыстау же может достаться роль "нефтесервисного региона".

– Для того чтобы стать лидером в сфере нефтесервиса, развития машиностроения, инжиниринга, в регионе имеются все предпосылки. Это и географическое положение Мангыстауской области, и реализация здесь крупных транспортно-логистических проектов, наличие морских портов и незамерзающего моря, потенциал научно-исследовательских институтов... Учитывая эти преимущества, полагаем: наша территория будет эффективнее обслуживать в будущем все месторождения как на море, так и на суше, – отметил аким Мангыстауской области Алик Айдарбаев.

Наличие ресурсов для создания и развития кластера, сложившаяся структура региональной экономики, географическое расположение, поступательный рост производства, введение в эксплуатацию крупных проектов в облас­ти транспорта и логистики (автомобильная и железнодорожная дороги, расширение морского порта Актау и успешная деятельность СЭЗ «Морпорт Актау) – все это создает благоприят­ные условия для развития кластера.

Область будет развиваться по пяти направлениям. Это развитие традицион­ной базовой отрасли, то есть нефтегазовой, транспорта и логистики, строительной индустрии, туризма, создание нефтесервисного кластера.



На основе полимерного заводнения

По итогам 5 месяцев Мангыстауская область показала рост добычи нефти. Причем надо отметить, что он пришелся на «старые» месторождения: Каламкас, Узень, Каражанбас.

– Подобная динамика стала возможной благодаря масштабным программам модернизации в АО «Мангис­таумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай». Также отмечу положительный опыт компании «Маерск Ойл», внедряющей новые технологии в нефтедобыче. Одним из эффективных инструментов «реанимирования» резервов из дейст­вующих «старых» месторождений мы считаем увеличение коэффициента извлечения нефти, то есть КИН, – отметил аким области А. Айдарбаев.

В Казахстане в среднем КИН сос­тавляет 30%, тогда как в других странах он значительно выше и равен 50%. В международной практике поддержание пластового давления осуществляет­ся не только за счет закачки воды, но и за счет добавления различных полимеров. Некоторые нефтяные предприятия региона уже начали работы в этом направлении.

– По заказу АО «Мангистаумунайгаз», институтами АО «КазНИПИмунайгаз» успешно были выполнены лабораторные исследования на кернах с целью выбора реагентов для полимерного заводнения. Подобраны опытные участки на месторождении Каламкас. Вскоре здесь намечается проведение опытно-промышленных испытаний. Надеемся получить хорошие результаты, – сказал аким региона.

Сравнительный анализ, по словам руководства компании «ММГ», уже проведен. Его результаты таковы: пос­ле тестового применения метода полимерного заводнения на месторождении Каламкас добыча выросла с 22 до 44%.

– Если удастся этот проект внедрить в жизнь, то мы сможем увеличивать производство до 7 миллионов тонн ежегодно, а к концу 2027 года выйти на 24 миллиона тонн. Это очень многообещающе как для ММГ, так и для других компаний, – отметил генеральный директор АО «ММГ» Сунь Синъюнь.

Результаты геолого-гидродинамического моделирования показывают, что применение полимерного заводнения позволит увеличить КИН на 12%. Сегодняшний уровень остаточных извлекаемых запасов нефти по Мангыс­тауской области составляет 662 млн. тонн, а с учетом роста КИН есть возможность увеличить уровень запасов на «старых» месторождениях на 79 млн. тонн, что сравнимо с открытием нового месторождения, такого, к примеру, как Кумколь.

– Такое увеличение КИН окупит все затраты на создание производств необходимых полимеров и других химреагентов. В связи с этим в рамках развития нефтесервисного кластера должна развиваться и нефтехимия. Это имеет первостепенное значение, – подчерк­нул А. Айдарбаев.

Область уже получила предложения от инвесторов по развитию нефтехимии. Китайские и французские производители полимеров заинтересованы в создании таких производств. В прио­ритете также разведка новых месторождений.

Сегодня на территории Мангыстаус­кой области только АО «НК «КазМунайГаз» имеет 16 участков для проведения геологоразведочных работ, из них 7 – действующие, с общими геологическими запасами 6 млрд. 177 млн. тонн нефтяного эквивалента и 9 перспективных участков с общими геологическими запасами 3 млрд. 406 млн. тонн нефтяного эквивалента. Из последних 4 участка расположены на суше (Шетпе, Самтыр, Устюрт, Косбулак), 5 – в центральной части казахстанского сектора Каспийского моря (Каражанбас-море, Дархан, Женис, I-P-2, Окжетпес).



Плюс научный потенциал

Конечно, создание и развитие неф­тесервисного кластера невозможно без науки. В Актау готовы размес­титься филиалы научно-исследовательских институтов, лабораторий, рассказал аким области на Конгрессе актива нацкластера нефтегазовой промышленности.

– Одним из первых проектов научного направления нефтесервисного кластера станет создание на базе Каспийского госуниверситета технологии и инжиниринга Центра инжиниринга, в организации которого будет участвовать Магдебургский институт, – отметил А. Айдарбаев.

Руководитель аналитической группы Tony Blair Associates Чарльз Кракофф рассказал о факторах, которые способствуют привлечению инвестиций.

– Для инвесторов важна макро­экономическая стабильность. Казахстан по этому показателю находится на 16-м месте из 144 стран. Важны также наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры и устойчивое развитие, – отметил Ч. Кракофф.

Руководитель аналитической группы озвучил и вызовы, которые сейчас стоят перед Мангыстауской областью. Это, по мнению специалис­та, недостаток электроэнергии и питьевой воды, который станет заметен уже через несколько лет, а также нехватка специалистов по привлечению инвестиций в регион.

Проблемные вопросы, требующие решения и обсужденные на прошедшем в Актау Конгрессе актива, в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Правительства и Парламента.