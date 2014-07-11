Нефтесервис – звено особое

Регион для кластерных услуг
В нынешнем году завершается первый этап Государственной программы ФИИР. Новый – на 2015–2019 годы – должен стать логическим продолжением предыдущего. При этом, исходя из совместной инициативы Министерства нефти и газа и Национальной палаты предпринимателей, предложено изменить определение Национального кластера и расширить территорию его действия.
Первоначально предполагалось, что это коснется только объектов нефтехимии, расположенных в СЭЗ «НИНТ Атырау». Но так как они нуждаются в основном в инфраструктурной поддержке, было предложено расширить территорию действия Национального кластера, включив в нее также Мангыстаускую и Западно-Казахстанскую области.
Таким образом, в утвержденной ГП ФИИР на 2015–2019 годы предусматривается один Национальный кластер по добыче и переработке нефти и газа, нефтегазохимии, связанного с ними машиностроения и сервисных услуг для отрасли, на территории Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областей.
Конечно, лидерство по добыче нефти и ее переработке принадлежит Атырау. Мангыстау же может достаться роль "нефтесервисного региона".
– Для того чтобы стать лидером в сфере нефтесервиса, развития машиностроения, инжиниринга, в регионе имеются все предпосылки. Это и географическое положение Мангыстауской области, и реализация здесь крупных транспортно-логистических проектов, наличие морских портов и незамерзающего моря, потенциал научно-исследовательских институтов... Учитывая эти преимущества, полагаем: наша территория будет эффективнее обслуживать в будущем все месторождения как на море, так и на суше, – отметил аким Мангыстауской области Алик Айдарбаев.
Наличие ресурсов для создания и развития кластера, сложившаяся структура региональной экономики, географическое расположение, поступательный рост производства, введение в эксплуатацию крупных проектов в области транспорта и логистики (автомобильная и железнодорожная дороги, расширение морского порта Актау и успешная деятельность СЭЗ «Морпорт Актау) – все это создает благоприятные условия для развития кластера.
Область будет развиваться по пяти направлениям. Это развитие традиционной базовой отрасли, то есть нефтегазовой, транспорта и логистики, строительной индустрии, туризма, создание нефтесервисного кластера.
На основе полимерного заводнения
По итогам 5 месяцев Мангыстауская область показала рост добычи нефти. Причем надо отметить, что он пришелся на «старые» месторождения: Каламкас, Узень, Каражанбас.
– Подобная динамика стала возможной благодаря масштабным программам модернизации в АО «Мангистаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай». Также отмечу положительный опыт компании «Маерск Ойл», внедряющей новые технологии в нефтедобыче. Одним из эффективных инструментов «реанимирования» резервов из действующих «старых» месторождений мы считаем увеличение коэффициента извлечения нефти, то есть КИН, – отметил аким области А. Айдарбаев.
В Казахстане в среднем КИН составляет 30%, тогда как в других странах он значительно выше и равен 50%. В международной практике поддержание пластового давления осуществляется не только за счет закачки воды, но и за счет добавления различных полимеров. Некоторые нефтяные предприятия региона уже начали работы в этом направлении.
– По заказу АО «Мангистаумунайгаз», институтами АО «КазНИПИмунайгаз» успешно были выполнены лабораторные исследования на кернах с целью выбора реагентов для полимерного заводнения. Подобраны опытные участки на месторождении Каламкас. Вскоре здесь намечается проведение опытно-промышленных испытаний. Надеемся получить хорошие результаты, – сказал аким региона.
Сравнительный анализ, по словам руководства компании «ММГ», уже проведен. Его результаты таковы: после тестового применения метода полимерного заводнения на месторождении Каламкас добыча выросла с 22 до 44%.
– Если удастся этот проект внедрить в жизнь, то мы сможем увеличивать производство до 7 миллионов тонн ежегодно, а к концу 2027 года выйти на 24 миллиона тонн. Это очень многообещающе как для ММГ, так и для других компаний, – отметил генеральный директор АО «ММГ» Сунь Синъюнь.
Результаты геолого-гидродинамического моделирования показывают, что применение полимерного заводнения позволит увеличить КИН на 12%. Сегодняшний уровень остаточных извлекаемых запасов нефти по Мангыстауской области составляет 662 млн. тонн, а с учетом роста КИН есть возможность увеличить уровень запасов на «старых» месторождениях на 79 млн. тонн, что сравнимо с открытием нового месторождения, такого, к примеру, как Кумколь.
– Такое увеличение КИН окупит все затраты на создание производств необходимых полимеров и других химреагентов. В связи с этим в рамках развития нефтесервисного кластера должна развиваться и нефтехимия. Это имеет первостепенное значение, – подчеркнул А. Айдарбаев.
Область уже получила предложения от инвесторов по развитию нефтехимии. Китайские и французские производители полимеров заинтересованы в создании таких производств. В приоритете также разведка новых месторождений.
Сегодня на территории Мангыстауской области только АО «НК «КазМунайГаз» имеет 16 участков для проведения геологоразведочных работ, из них 7 – действующие, с общими геологическими запасами 6 млрд. 177 млн. тонн нефтяного эквивалента и 9 перспективных участков с общими геологическими запасами 3 млрд. 406 млн. тонн нефтяного эквивалента. Из последних 4 участка расположены на суше (Шетпе, Самтыр, Устюрт, Косбулак), 5 – в центральной части казахстанского сектора Каспийского моря (Каражанбас-море, Дархан, Женис, I-P-2, Окжетпес).
Плюс научный потенциал
Конечно, создание и развитие нефтесервисного кластера невозможно без науки. В Актау готовы разместиться филиалы научно-исследовательских институтов, лабораторий, рассказал аким области на Конгрессе актива нацкластера нефтегазовой промышленности.
– Одним из первых проектов научного направления нефтесервисного кластера станет создание на базе Каспийского госуниверситета технологии и инжиниринга Центра инжиниринга, в организации которого будет участвовать Магдебургский институт, – отметил А. Айдарбаев.
Руководитель аналитической группы Tony Blair Associates Чарльз Кракофф рассказал о факторах, которые способствуют привлечению инвестиций.
– Для инвесторов важна макроэкономическая стабильность. Казахстан по этому показателю находится на 16-м месте из 144 стран. Важны также наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры и устойчивое развитие, – отметил Ч. Кракофф.
Руководитель аналитической группы озвучил и вызовы, которые сейчас стоят перед Мангыстауской областью. Это, по мнению специалиста, недостаток электроэнергии и питьевой воды, который станет заметен уже через несколько лет, а также нехватка специалистов по привлечению инвестиций в регион.
Проблемные вопросы, требующие решения и обсужденные на прошедшем в Актау Конгрессе актива, в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Правительства и Парламента.