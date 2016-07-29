30 лет понадобилось Абилхасу Бесимбаеву на поиски и исследования и всего лишь год на претворение замысла в жизнь. В Национальном агентстве по технологическому развитию поддержали идею ученого и выделили грант в 5 млн тенге. Сегодня станок-качалка для нефтяных скважин, работающий на солнечно-ветровой установке, уже запатентован и проходит заводские испытания. По словам новатора, изобретение экономичес­ки выгодно, надежно в работе и полностью соответствует стандартам «зеленой» энергетики.

– Установка работает на ветрогелио-электростанции и потребляет до 5 кВт в час, тем самым экономя до 90% электроэнергии. Производительность увеличивается до 30%. Применяются здесь две основные технологии. Во-первых, шарико-винтовая передача, КПД которой очень большой, надежный. Большую часть нагрузки берет на себя. В течение 10 лет может работать безотказно. Выдерживает нагрузку до 20 тонн и более. Второй момент – это преобразователь чистоты, который весь мир знает. Самый экономный, удобный для управления технологическим процессом добычи нефти, – рассказывает изобретатель Абилхас Бесимбаев.

Преимущество новой установки и в весе – всего 3 тонны. Это в 4 раза меньше обычной качалки. При этом себе­стоимость ноу-хау намного ниже гид­равлических приводов, изготавливаемых иностранными специалистами. Собирали детище Абилхаса-ага на местном машиностроительном заводе. Свой вклад внесли лучшие конструкторы, токари, сварщики, слесари, сборщики. Трудились они почти год. Сегодня для проведения испытаний на месторождении Каражанбас уже выделили одну скважину. Изобретатель уверен, его универсальный привод глубинного штангового насоса зарекомендует себя и впечатлит иностранных инвесторов на выставке EXPO 2017. К слову, российские нефтяники уже заинтересовались инновационным проектом.