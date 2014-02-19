Нефтяники получат прибавку

На общем собрании коллектива ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) генеральный директор Тим Миллер заявил, что за все время своего существования компания оказывала и будет оказывать постоянную поддержку своим сотрудникам. Он также сообщил, что ТШО дополнительно увеличит оклад большинству работников начиная с 1 апреля 2014 года.

– Президент Нурсултан Назарбаев обратился ко всем крупным компаниям респуб­лики увеличить заработную плату своим сотрудникам на 10%, и «Тенгизшевройл» поддержал данное обращение, – сказал Т. Миллер. Генеральный директор добавил, что оперативное увеличение заработной платы на 10% вместе с планируемым дополнительным ее повышением в апреле текущего года демонстрирует обязательство руководства компании перед своими работниками за их вклад в становление ТШО как одной из ведущих нефтегазодобывающих компаний в Республике Казахстан.

Следует также отметить, что в ТШО действуют различные программы, разработанные для оказания необходимой поддержки сотрудникам. Программа выдачи жилищных ссуд, образовательные гранты, абонементы в спортивные фитнес-клубы, а также целый ряд бонусов – все это обеспечивает конкурентоспособную заработную плату и достойный социальный пакет, что позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов.

В зоне особого внимания

Серикжан СЕЙТЖАНОВ, президент ТОО «Саутс Ойл»

Компания «Саутс Ойл», являясь одной из компаний недропользователей, начала свою активную деятельность по разведке УВС в 2003 году. Начиная работу небольшой командой единомышленников, в настоящий момент коллектив компании насчитывает в своих рядах 823 сотрудника. Развивая производственную инфраструктуру предприятия – от строительства скважин до строительства внутрипромысловых дорог, вахтовых поселков, компания в первую очередь обращает внимание на условия работы производственного персонала.

Считаем, что создание комфортных условий сотрудникам компании позволит им максимально отдавать свои знания и силы для роста производственных достижений. Изменения, происходящие на финансовых глобальных рынках по всему миру, свидетельствуют о неокончившейся волне последствий мирового кризиса. В связи с чем меры, принятые в Казахстане в части корректировки курса тенге к доллару, должны явиться основой для дальнейшего развития экономики и создать определенный запас прочности для дальнейшего экономического развития страны.

Меры, принятые государством по поддержке нескольких категорий граждан, являются подтверждением того, что Президент РК, являясь гарантом стабильности и благосостояния страны, уделяет важную роль благосостоянию общества. Решение об увеличении за счет государства на 10% окладов гражданских служащих, повышении пенсий на 14% пенсионерам является еще одним тому свидетельством.

Со своей стороны руководство нашей компании считает долгом отозваться на призыв Нурсултана Назарбаева и повысить заработную плату сотрудникам на 10% в апреле текущего года.

Это одна из мер, которая позволит пройти данный этап развития страны и благотворно повлиять на экономику государства.

Производственникам поднимут зарплату

Каднен КУДАБАЕВ, генеральный директор АО «Матен Петролеум»

В ответ на обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прозвучавшее 14 февраля на расширенном заседании Правительства, руководством АО «Матен Петролеум» решен вопрос о повышении с 1 апреля 2014 года заработной платы работникам компании на 10%.

Наше АО – крупная независимая нефтегазовая компания, которая ведет разведку и добычу нефти в РК, а также является оператором трех нефтяных месторождений: Кара-Арна, Кокарна Восточная и Матин. Акции АО «Матен Петролеум» котируются на Казахстанской фондовой бирже. В настоящее время в АО «Матен Петролеум» трудится порядка 430 работников, из которых около 80% задействованы на производстве. Следует заметить, что в середине прошлого года компания провела индексацию заработной платы производственникам на 15%. Очередная прибавка к зарплате, думается, будет весьма кстати.