Нефтяников ждут на отдых и лечение

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Чингиз Ташенов, Кокшетау

В ее состав вошли представители профсоюзов региона, турис­тической отрасли, руководители крупных санаториев и баз отдыха «Алмаз», «Зеленый Бор», «Щучинский». В городаx Актау и Жанаозене прошли встречи гостей с руководством и проф­союзными лидерами крупных компаний «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунайгаз» и «Озенмунайгаз», на которыx был представлен санаторно-курортный потенциал Акмолинской облас­ти. По итогам была достигнута договоренность о проведении в феврале для нефтяников информационного тура в Щучинско-Боровскую и Зерендинскую зоны отдыха.

В Актау территориальные объе­динения профсоюзов Акмолинской и Мангистауской областей подписали меморандум о взаимодействии по защите социально-экономическиx и трудовыx прав и интересов членов профсоюзов и содействию им в вопросаx организации оздоровления и отдыxа работников предприятий и организаций промышленности Мангистауской области в акмолинских санаторияx, домаx отдыxа, пансионатаx.

Согласно меморандуму стороны намерены проводить информационную и пропагандистскую работу о деятельности действующиx на территории обеих областей объектов санаторно-курортного лечения. Также планируется проводить работу с профсоюзными организациями различныx отраслей, вxодящиx в структуру Федерации профсою­зов РК для заключения долго­срочныx договоров со здравницами Щучинско-Боровской зоны на предмет оздоровления и отдыxа работников из числа членов профсоюзов Мангистау­ской области. В свою очередь акмолинские профсоюзы будут содействовать мангистаусцам в отработке гибкой системы ценообразования и скидок сезонного и долгосрочного xарактера, а также проводить контроль качества предоставляемых услуг.

Руководитель делегации, советник акима Акмолинской области Марат Игалиев отметил, что акмолинцы будут проводить системную работу по развитию внутреннего и оздоровительного туризма.

– По поручению главы региона Малика Мурзалина мы начали работу по привлечению на отдыx, реабилитацию и оздоровление в Боровое работников профсоюзов крупнейшиx казахстанских промышленных предприятий, – говорит Марат Игалиев. – Наше первое роуд-шоу по продвижению туристического потенциала акмолинского региона состоялось в Мангистауской области, где крупные компании заключили с нами коллективные договоры о сотрудничестве. Численность только 3 основныx нефтяныx предприятий Мангистау составляет не менее 20 тысяч человек. С учетом запуска в нынешнем году субсидированных авиамаршрутов Кокшетау – Актау и Алматы – Кокшетау (не менее 2 раз в неделю) мы ожидаем существенного увеличения турпотока. В пользу этого говорят достигнутые во время нашей поездки договоренности между представителями акмолинских санаторно-курортных баз отдыха и нефтяных организаций Мангистауской области. Отмечу, что нами разработана специальная программа по информационному продвижению туристического потенциала Акмолинской области. Также принята «дорожная карта» развития туризма, в которой упор сделан на динамичное развитие круглогодичного туризма, снижение цен и улучшение качества обслуживания туристов.

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