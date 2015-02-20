Нефтяные цены не меняют цели Алевтина ДОНСКИХ

– Мы не сократили бюджеты по нашим социальным программам и по развитию персонала. Не будем сокращать и заработную плату, – сообщил на встрече с журналистами в Алматы генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Тим Миллер. Компания также продолжит наращивать численность национальных кадров в управлении. Так, сейчас доля казахстанских руководителей среднего звена составляет 75% от общего числа руководящего состава компании. Тим Миллер подчеркнул: хотя компания не афиширует свои прогнозы по нефти, однако есть договоренность с парт­нерами о том, чтобы не сокращать и добычу нефти.

Топ-менеджер озвучил и итоги минувшего года. Компания добыла за год 26,7 млн. тонн нефти, превысив установленный плановый показатель. Хотя было зафиксировано незначительное снижение добычи по сравнению с годом ранее. Это было обусловлено проведением капитального ремонта на ряде объектов компании. Важный социальный итог года: не было зафиксировано ни одного случая с летальным исходом, показатели по технике безопасности вновь значительно превысили средние показатели мировой неф­тегазовой индустрии, отметил глава компании.

Есть существенные подвижки в решении экологических вопросов. Речь об «историческом наследии» – накопленных горах серы. Объемы ее реализации составили 3,8 млн. тонн. Напомню, что одним из крупных покупателей серы является сернокислотный завод, входящий в структуру «Казатомпрома». В целом география поставок существенно расширилась: ТШО реализует серу четырех видов в страны Средиземноморского бассейна и Центральной Азии, Россию, Украину и Китай. Это привело к сокращению объемов на серных картах Тенгиза до 265 тыс. тонн по состоя­нию на конец 2014 года. Как отмечается, ТШО практически ликвидировал накопленные с начала эксплуа­тации Тенгизского месторождения складированные запасы элементарной серы.

Это не единственный успех ТШО в направлении развития «зеленой» экономики. Начиная с 2000 года компания инвестировала 3 млрд. долларов на проекты по снижению воздействия на окружающую среду. Это позволило уменьшить суммарный объем сжигаемого газа на факелах на 91%. Сейчас утилизируется более 99% газа. С начала нового тысячелетия общий удельный объем выбросов в атмосферу на тонну добытой нефти уменьшился на 73%, хотя годовой объем добычи нефти вырос на 154%.

ТШО – аккуратный налогоплательщик: общие выплаты в бюджет страны по итогам года составили 14,7 млрд. долларов. А прямые финансовые выплаты с 1993 года на начало 2015 года составили 103,9 млрд. долларов. Компания подчеркивает и свою активную поддержку государственной политики казахстанского содержания: затраты ТШО на приобретение отечественных товаров и услуг достигли рекордного уровня – 2,4 млрд. долларов. С 1993 года общий объем по компании достиг 17,9 млрд. долларов.

Господин Миллер уделил внимание и перспективам текущего года, признав, что сложившаяся ситуация на мировых рынках сырья вносит определенные коррективы в планы компании. Однако корректировка и оптимизация ряда затрат не меняет их в принципе. Как отметил Тим Миллер, усилия коллектива будут направлены на продвижение крупного проекта роста производства – проекта будущего расширения в сочетании с проектом управления устьевым давлением. В результате их реализации производственная мощность ТШО увеличится на 12 млн. тонн в год, при этом на пике строительства будет создано свыше 20 тыс. рабочих мест. ТШО нацелен на дальнейшую работу со своими партнерами по принятию окончательного решения об инвестировании, подчеркнул он.

Глава компании также пообещал, что в 2015 году основное внимание будет обращено на достижение нулевого показателя по происшествиям с особым акцентом на вопросы обес­печения производственной и персональной безопасности. Особенно во время выполнения работ по капитальному ремонту и программе бурения. Также в текущем году ТШО обещает, что бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы «Игилик» составит 25 млн. долларов.