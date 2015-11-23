Негативная тенденция: сроки вербовки террористов в соцсетях резко сократились

Сроки вербовки (рекрутинга) террористов в социальных сетях резко сократились. С такими данными международных исследований поделилась казахстанский эксперт Ирина Черных, побывавшая недавно на профильной конференции в Германии, передает Kazpravda.kz.
"Если раньше вербовка составляла 1,5–2 года, то теперь она происходит всего за 2–3 месяца", – заявила Черных на проходившем в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК "круглом столе".
Одной из главных проблем для европейских стран являются "возвращенцы" (Foreign Fighters) – граждане ЕС, которые после войны в Сирии едут в родные пенаты.
"В Европе нет однозначного ответа на вопрос: "Что делать с этими комбатантами?", но есть неприятная статистика. Так, количество терактов с участием Foreign Fighters возросло на 40 процентов. Исследования показывают, что от 5 до 30 процентов вернувшихся из Сирии европейских боевиков будут воевать и у себя дома, это называется "отложенный терроризм", – сказала Черных.
Как отметила эксперт, по принятому в ЕС условному обозначению террористов они делятся на три категории: едущие за опытом построения халифата, смертники и так называемые классические моджахеды, которые готовы воевать где и за что угодно.
"Причем каждому из новобранцев, во всяком случае рекрутам из Европы, выделяют сумму в размере 5 000 долларов. Тем не менее материальный стимул для них – не главный", – подчеркнула Ирина Черных.
Государства Европы экстремистами разделены на три категории. Первая – это страны-цели. В основном это ведущие державы, в которых традиционно жесткое антитеррористическое законодательство и которые регулярно принимают участие в контрэкстремистских кампаниях: Франция, Великобритания, Испания, и т. д.
Вторая группа – "Логистические хабы". Это, как правило, небольшие страны с достаточно либеральным антитеррористическим законодательством. В них происходит подготовка терактов. Одной из таких является Чехия.
Третья группа состоит из транзитных государств, к примеру, Турции.
Другой участник "круглого стола" – директор КИСИ Ерлан Карин также привел статистические данные, которые подтверждают усиление террористической активности на планете.
По его словам, в 2014 году в мире произошло более 13 000 экстремистских атак, в результате которых погибли свыше 30 000 человек (больше половины из них стали жертвами "Боко Харам" и ДАИШ).
60% терактов совершено в пяти странах: Пакистане, Афганистане, Ираке, Индии и Нигерии.
В 2014 году количество смертельных случаев от атак террористов увеличилось на 81% в сравнении с 2013 годом.
В Ираке и Сирии воюют до 30 000 иностранных боевиков, прибывших из более чем 100 стран мира. При этом после Туниса, Саудовской Аравии, Иордании и Марокко больше всего экстремистов зафиксировано из европейских стран, к лидирующей пятерке которых относятся Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Швеция.
"Сегодня угроза терроризма приняла глобальный характер, и противодействие ей зависит от того, насколько государства смогут объединить свои усилия. Именно поэтому Президент Нурсултан Назарбаев, выступая на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, предложил учредить под эгидой ООН единую сеть противодействия международную терроризму и экстремизму", – сказал Карин.
По словам Ерлана Карина, в Казахстане выстроена довольно эффективная антитеррористическая система, которая постепенно совершенствуется.