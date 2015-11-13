​Негласно, но единогласно

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

А это значит, что самое распространенное мошенничество в страховании – ситуативное, когда человек изначально не задумывал его совершать. Но при благоприятной ситуации любители легкой наживы не отказываются от соблазна обогатиться за счет компании. Например, войдя в сговор с недобросовестным оценщиком, попытаться получить завышенную страховую выплату. Или когда автолюбитель попал в ДТП и только после этого вспомнил, что срок полиса закончился позавчера…

Здесь важно понять, что от мошенников страдают и страховщики, и клиенты. А также репутация страхового рынка, в итоге – экономика страны. В Казахстане чаще всего страховые мошенничества совершаются в «АвтоКАСКО­». Здесь пик мошенничества наблюдался на заре страхования. На обман людей толкает, как это ни банально звучит, жадность. Например, при постановке на учет выясняется, что купленный автомобиль проб­лемный, то есть в залоге или числится в угоне. Понятно, владелец начинает судорожно думать, как избавиться от авто. К сожалению, некоторые идут по накатанному сценарию – страхуют машину по «АвтоКАСКО», а затем инсценируют страховой случай. Казахстанские страховщики с такими фактами сталкиваются часто. В результате приняли негласное, но единогласное решение не страховать машины, незарегист­рированные в Казахстане. Тем более что по добровольным видам компании имеют право отказать в страховании.

В расследовании страхового мошенничества любой специалист скажет, что самое сложное – найти доказательную базу. Именно с таким случаем не так давно столкнулись в «Коммеск-Өмір» и смогли раскрыть обман. Так, автовладелец из Акмолинской области заключил с компанией договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Спустя месяц он зая­вил о ДТП и обратился за выплатой. При рассмотрении документов сомнение вызвали нестандартно составленная схема ДТП и не соответствовавший ей характер повреждений. Время на раскрытие предполагаемого мошенничества было ограничено: в компанию уже поступил полный пакет выплатных материалов с заявленным ущербом почти на миллион тенге. Специалиста срочно командировали для выяснения истинных обстоятельств наступления страхового случая.

В итоге выяснилось, что автомобиль действительно участвовал в аварии. Но в другом месте и с другими участниками. Авария нигде не была зарегистрирована по причине отсутствия у винов­ной стороны страхового полиса. Тогда у автолюбителя родилась идея восстановить машину за счет страховой компании, инсценировав ДТП. Но когда обман был доказан, авантюрист пошел на попятную: отказался от претензий к страховщику, дабы избежать передачи дела в правоохранительные органы. Но данные его и сообщника попали в базу недобросовестных клиентов.

Этот случай, к сожалению, один из многих. Компаниям не всегда удается доказать такие факты. И ни одна из них не может самостоятельно противостоять мошенничеству. Чтобы не превратить страхование в кормушку для мошенников, казахстанские страховщики стали объединять усилия, делиться опытом, совместно организовывать семинары и конференции. Такое объединение важно, чтобы процент незаконных выплат становился как можно ниже. 

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