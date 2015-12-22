​Негосимое пламя Победы

Трехтомник можно назвать энциклопедией Победы, энциклопедией нашей живой Памяти, нашей Боли и нашей Гордости. Здесь собраны воспоминания о трагических и героических годах самих ветеранов, рассказы их детей, внуков и даже правнуков. Поис­тине – неразрывна связь времен и поколений.

Обращаясь к читателям, ветеран Великой Отечест­венной войны, президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда», член АНК Леонид Юзефович Гирш пишет: «Война оставила нам неподдельную человеческую боль, которая не становится слабее даже через десятилетия, потому что война затронула каждую семью. А еще она оставила нам память, долгую и глубокую… Память эта живет в таких вот книгах, в архивах и музеях, она взывает к нам на братских могилах. И мы не вправе не слышать ее… Мы создавали этот трехтомник не только для ныне живущих, но и для тех, кто придет после нас. Чтобы помнили, чтобы не забывали…»

Так говорит 90-летний ветеран-фронтовик, кавалер пяти воинских орденов и 35 медалей, кавалер ордена «Достык» II степени, «неугомонный полковник», как называет его на страницах этой книги Олжас Сулейменов. А вот слова восьмиклассника из города Абая Карагандинской области Виталия Сапуна о письмах геройски погибшего в 1944-м его прадедушки Афанасия Павловича Матяша: «Да, буквы в письме выцвели от времени. Но я уверен, что никогда не «выцветет» от времени память о тех героях, известных и безвестных, кто отдал свои жизни за нашу свободу, за нашу жизнь, за сегодняшний светлый, мирный день!» Вторит ему и пятиклассница Дилана Берикова из села Чапаево Акжайыкского района Западно-Казахстанской области: «Имя мне дал дедушка-фронтовик. Я хочу достойно носить это имя». Наверное, так память и становится бессмертной.

Широкая презентация трехтомника прошла под эгидой Ассамблеи народа Казахстана в Доме дружбы Алматы. О ее значении говорил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, свой отклик прислал председатель Мажилиса Парламента РК Кабибулла Джакупов. От имени Президента России Владимира Путина, которому были посланы в подарок книги, руководитель депар­тамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник писал: «Документальные произведения, подобные вашему трехтомнику, помогают поддержать понимание сути того великого подвига. Героями очерков являются жители Казахстана разных национальностей, что подтверждает общность истории наших стран».

Несколько месяцев у Леонида Юзефовича Гирша не умолкает телефон. Звонят из школ и библиотек, из университетов и воинских частей: «Подарите нам ваш сборник!» Но тираж у трехтомника только одна тысяча экземпляров, и остались у авторов считанные единицы. Читатели говорят о необходимости издать «Пламя Победы» по Государственной программе социально важной литературы, чтобы трехтомник дошел до всех библиотек и школ Казахстана. Пусть наша память будет действенной!

В открывающей «Пламя Победы» статье Президента РК Нурсултана Назарбаева говорится: «В пережитых казахстанцами событиях тех лет есть и огромный нравственный аспект… Можно сказать с уверенностью, что военные планы врага сокрушила дружба всех наших народов. Дружба народов, их взаи­мопомощь – самое надежное средство преодоления трудностей. Эта истина на все времена!»

Так возьмем же ее на вооружение и в наступающем году!

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?