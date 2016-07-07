«Негромкий» успех

Уже в первые недели гитлеровского вторжения советскому руководству стало ясно, что задержать и разгромить вероломного противника на приграничных рубежах не удастся, так как Красная армия, несмотря на героическое сопротивление в Приграничном сражении, пока была не в состоянии сдержать натиск превосходящих сил фашистов. Все понимали, война будет долгой и потребует напряжения сил нашего народа и государства. В этих условиях нужно было свести к минимуму ущерб от оккупации врагом все новых советских территорий, захвата или уничтожения им объектов промышленности, ставшей по большей части оборонной, не допустить потери ценных рабочих и инженерно-технических кадров. Тем самым предполагалось обес­печить себе преимущество на будущее для продолжительных боевых действий.Осуществление этой операции возглавил созданный 24 июня 1941 года Совет эвакуации, в составе Н. Шверника (председатель), А. Косыгина и М. Первухина (заместители). 27 июня вышло Постановление «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества», которое определяло порядок и организацию эвакуации. В рамках ее проведения для отправки и приема эшелонов с оборудованием и людьми создавалась целая цепь эвакуационных пунктов, которые были размещены от прифронтовых железнодорожных станций и на протяжении тысяч километров на Урале и в Сибири, Казахстане и Средней Азии.Уже 29 июня было принято решение о перебазировании из угрожаемых районов 11 заводов авиационной промышленности. Спустя два дня Ленинград начал эвакуировать ряд заводов Народного комиссариата обороны, а из Мариуполя стали вывозить оборудование местного металлургического комбината. Позднее к ним добавилось еще 26 предприятий.Эвакуация осуществлялась с таким расчетом, чтобы было возможно и вывозить людей с оборудованием, а также как можно дольше не прекращать производство на прежнем месте. Дело в том, что существовало указание Государственного комитета обороны: «Выдавать продукцию до последней возможности». Иногда эвакуация прекращалась в связи с выполнением важных оборонных заказов.Вывоз людей и оборудования осуществлялся по мере продвижения гитлеровских войск – из Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, запада России. В наиболее интенсивный период эвакуации полностью или частично было вывезено 1 523 промышленных предприятий, в том числе 1 360 крупных заводов и фабрик. На восток в тыловые районы было перемещено почти полтора миллиона вагонов со станками, сырьем и топливом. Вместе с предприятиями удалось эвакуировать порядка 10 млн человек.Необходимо отметить четкую организацию перевозки объектов промышленности в условиях эвакуации гражданского населения, проводимой в стране мобилизации сил, средств и ресурсов и передислокации войск на запад. Чтобы понять масштаб проделанной работы, нужно себе представить, что прежде чем эвакуировать завод, необходимо вначале демонтировать все станки и оборудование, тщательно упаковать его, погрузить на эшелоны. При этом нужно было проследить, чтобы врагу не осталось ничего, что могло послужить ему в восстановлении здесь производства, вывезти специалистов и членов их семей, и все это – невзирая на удары гитлеровской авиации, разрушенные бомбежками железнодорожные пути и станции. Все следовало вывозить организованно за несколько тысяч километров, чтобы на новом месте, на производственных площадках действовавших заводов и фабрик выгрузить, смонтировать и как можно скорее начать производство. Разгрузка и установка в основном производились вручную, причем круглосуточно. Первые эвакуированные предприятия начали отправлять продукцию на фронт уже через полтора-два месяца.Нередко в ряде регионов, в связи с отсутствием там необходимых производственных мощностей, оборудование приходилось выгружать и монтировать и начинать производство под открытым небом, одновременно возводя стены цехов и делая крышу. Однако уже с лета 1942 года СССР стал опережать фашистскую Германию в производстве вооружения. И существенный вклад в это вносили спасенные из под носа врага предприятия, в том числе и эвакуированные в Казахстан.Наша республика в годы вой­ны приняла 220 заводов и фабрик, цехов и артелей, в основном из Украины, Белоруссии, ряда районов России, городов Ленинграда и Москвы, которые разместились в основном в областных центрах КазССР. На базе эвакуированных объектов промышленности было создано станкостроение, производство боеприпасов и ряд других отраслей. Так, оборудование Запорожского ферросплавного завода получило строившееся Актюбинское предприятие, Алматинский авторемонтный завод в процессе его постройки был перепрофилирован благодаря оборудованию Луганского завода тяжелого машиностроения. Еще один завод под Алма-Атой – Бурундайский сахарный – возник на базе пяти украинских сахарных предприятий.Среди эвакуированных предприятий наиболее быстро развернули производство рентген-завод в Актюбинске и Мелитопольский насосный завод в Акмолинске (ныне Астана), Мурманский завод литейного оборудования в Уральске и предприятие «Автотранспортдеталь» в Макинске.Мощность обувной промышленности возросла в 12 раз. Харьковская обувная фабрика слилась с Алма-Атинской, а Семфиропольский комбинат послужил основой для создания Кустанайского предприятия имени Дзержинского. На базе Артамоновской фабрики появилась Карагандинская, а Киевская № 8 – дала начало первой Семипалатинской. За счет предприятия «Парижская коммуна» были расширены соответствующие мощности Кызыл-Орды и Караганды.Рабочий класс Казахстана пополнился 3 200 горняками и 2 000 строителями шахт из Донбасса, 2 000 машиностроителей Воронежа и Луганска, 7 000 инженерно-технических специалистов из Москвы, Киева, Харькова и др., тысячами железнодорожников.Казахстан стал одной из основных военно-промышленных баз страны и благодаря самоотверженности народа, собственному производственному и сырьевому потенциалу, усиленному мощностями эвакуированных предприятий внес важный вклад в превосходство над гитлеровской экономикой.По мнению некоторых военных экспертов, уникальная операция по эвакуации производственных мощностей была проведена почти идеально. Она в определенной мере нивелировала первые успехи гитлеровской армии. Враг не получил оборудование оккупированных им районов и не смог помешать нашему народу восполнить большие потери Красной армии в боевой технике, производством новых танков, самолетов, орудий и других образцов вооружения. А ведь под ударом вторгшихся гитлеровских войск оказалась главная военно-промышленная база советского государства. В итоге первых сражений Великой Отечественной войны враг захватил территорию СССР, на которой до войны располагалось 33% валового промышленного производства, выплавлялось 71% чугуна, 58% стали, 57% проката черных металлов, добывалось 67% угля, производилась подавляющая часть боевой техники, вооружения и боеприпасов.Западные авторитетные исследователи и мемуаристы в немалой степени связывают катастрофу снабжения на Восточном фронте осенью и зимой 1941–1942 годов с операцией по эвакуации советских производственных сил. «Это перебазирование оборонной промышленности было совершенно неожиданным для немцев и в решающей степени повлияло на то, что германская военная промышленность не смогла выполнить свои задачи – ведь значительная часть продукции должна была производиться по новым планам непосредственно в захваченных районах», – писал в своих исторических трудах К. Рейнгард. То есть фашисты привычно планировали, что им достанутся в целости и сохранности советские заводы и фабрики, которые они используют против бывших хозяев, а произошло наоборот.К сожалению, спасти удалось не все. На территории, захваченной врагом, осталось порядка 30 тыс. средних и малых предприятий, выпускавших в основном гражданскую продукцию. Подавляющее их число удалось вывести из строя, и гитлеровцы смогли запустить лишь 200 объектов промышленности.Для сравнения. В 1938 году в результате Мюнхенского сговора Гитлеру достался весь военно-промышленный потенциал Чехо­словакии. А это – второй по значению арсенал Центральной Европы, вооружением которого можно было оснастить 35 дивизий и производство, практически равное тому, что находилось непосредственно в Англии.Нашему народу пришлось пойти на немыслимые и небывалые человеческие и материальные жертвы для разгрома фашизма. И вклад в это общее дело «негромкой» операции по эвакуации военной промышленности – очень огромный. Вот только награждали ее участников уже позднее, в основном за добросовестный самоотверженный труд, а не за то, что они с риском для жизни спасли от наступающего врага промышленный потенциал будущей Великой Победы.