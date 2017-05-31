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Нехватка... дворовых клубов
Любовь Доброта, Шымкент
Шымкент гордо примеряет на себя статус города-миллионника, ежегодно вкладывая миллиарды тенге в строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство. В бюджете находят деньги на то, чтобы высадить тысячи саженцев хвойных пород с сомнительной приживаемостью, проложить бордюры из гранита и многое другое, в чем город не особо нуждает­ся. При этом средств на открытие дворовых клубов в городской казне катастрофически не хватает. Между тем именно в Южном Казахстане рождает­ся каждый пятый ребенок страны, и вопрос организации досуга детей, развития детских дошкольных учреждений не сходит с повестки дня.

Четверть века назад, когда население областного центра было почти в два раза меньше, чем сейчас, в городе при районных домах школьников работал 41 дворовый клуб! Сейчас при Центре детства и юношества их шесть. Еще столько же площадок для проведения досуга организовано при детских музыкальных и художественных школах. Каждый дворовый клуб посещает примерно две сотни детей. Желающих гораздо больше, но их ресурсы, впрочем, как и площадь зданий, ограничены. Несложно подсчитать, сколько всего детей охвачено организованным и, что очень важно, бесплатным отдыхом.

– Наши дворовые клубы переполнены, – признается заведующая отделом по работе с детьми по месту жительства Центра детства и юношества Айнаш Кудайбергенова. – Детей приходит много в любое время года, но летом, конечно, спрос на наши услуги увеличивается в разы. Принять всех мы просто не в состоянии. Порой чтобы позаниматься в кружках, дети едут через полгорода, поскольку поблизости нет центра детского досуга. Само же понятие «дворовый клуб» означает, что ребенок может с пользой для своего физического и духовного развития провести досуг в своем дворе.

Только два из шести дворовых клубов – «Алпамыс» и «Жастык» – оборудованы в соответствии со всеми требованиями, предъяв­ляемыми к подобного рода детским учреждениям, включая сан­узлы. Все остальные находятся в приспособленных помещениях или занимают кабинет-другой при школах. «Алпамыс» базируется в двухкомнатной квартире на первом этаже с прилегающей территорией, что позволяет проводить мероприя­тия на свежем воздухе. Летом дворовые клубы организуют спартакиады по самым разным видам спорта, и наличие такого уголка на улице очень важно.

В «Алпамысе» к услугам детей четыре кружка, в которых постоянно занимается более 200 мальчишек и девчонок. Повезло и детям, которые живут в микрорайоне «Сайрам» и близлежащих жилых массивах «Север», «Восток», «Отрар», 16, 17 и 18-м микрорайонах. Они посещают кружки, работающие при дворовом клубе «Жастық», под который отведена вставка между двумя высотками площадью 300 кв. м! Раздолье, да и только! Тут можно и в шашки с друзьями поиграть под присмотром наставника, и развить свои творческие способности, углубить знания по экологии, научиться играть на домбре и гитаре.

В прошлом году по просьбе родителей открыли кружок английского языка, который пользуется огромным спросом. В него идут многие дети, родители которых не в состоянии оплатить услуги репетитора. Неудивительно, что сюда приез­жают даже дети из микрорайо­нов «Кайтпас», «Пахтакор», расположенных на приличном удалении.

– Лето у нас в буквальном смысле слова горячая пора, – говорит Айнаш Кудайбергенова. – Не у всех родителей есть возможность отправить ребенка на отдых в загородный лагерь, да и смена там длится две-три недели. А куда девать чадо в остальное время? Дворовые клубы способны не просто организовать досуг ребенка, но и помочь ему найти увлечение, выявить таланты, вовлечь в занятие спортом, рукоделием, культурой и искусством. В конце концов, научить общаться со сверстниками и обрести новых друзей. Если у ребенка есть интерес к чему-либо созидательному, он менее подвержен влия­нию улицы, реже оступается.

Задолго до наступления летних каникул органы прокуратуры области, отдел образования Шымкента, благотворительные фонды, общественные организации собрались за «круглым столом», чтобы обсудить программу дальнейших действий по развитию центров детского досуга. То, что дворовые клубы нужны, равно как и то, что их ката­строфически не хватает, очевидно. Директор Центра детства и юношества Наталья Романова, имеющая сорокалетний опыт по организации детского досуга, считает, что городу надо не менее полусотни дворовых клубов. Они должны быть в каждом жилом массиве. Тогда детям не придется ездить за тридевять земель, и родители будут спокойны за их безопасность.

Найти средства на открытие дополнительных дворовых клубов этим летом не удалось. На недавнем совещании в городском акимате, в ходе которого обсуждались вопросы летнего оздоровления школьников, аким Шымкента рекомендовал при каждой школе создать летние площадки, чтобы увеличить охват предоставленных самим себе детей. Конечно, их откроют, заняв детей на две-три недели. Потом педагоги уйдут в отпуска, а дети разбредутся по микрорайонам, занявшись самостоятельным поиском развле­чений. Куда это порой может их привести – известно. По информации областной прокуратуры, преступность среди несовершеннолетних ежегодно растет. Надзорный орган, чтобы противостоять этому явлению, инициировал проект «Воспитаем достойное поколение!», в основе которого лежит искоренение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

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