Нехватки бензина в Казахстане не будет – Минэнерго

Нехватки бензина в Казахстане не ожидается. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопрос журналистов об отсутствии бензина марки АИ-92 на АЗС в северных и восточных областях страны, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В ряде регионов у нас имеется нехватка на некоторых автозаправочных станциях. Мы об этом действительно в курсе. Но при этом говорить о дефиците нельзя. В сетевых АЗС была нехватка бензина. Бензин завозится из России, мы проводим работу с коллегами, поэтому мы не ожидаем проблемных вопросов с нехваткой бензина. Мы полагаем, что ситуация с существующей нехваткой бензина на некоторых сетях наладится до конца месяца", – сказал вице-министр.
Также Мирзагалиев прокомментировал вопрос ценообразования на ГСМ.
"Цену на бензин прогнозировать очень сложно в силу различных факторов. В первую очередь, это цена на нефть и то, сколько бензина мы будем завозить от наших соседей. Поэтому сегодня на этот вопрос однозначно ответить нельзя", – добавил вице-министр.