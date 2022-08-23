Фото: ru.qaj.kz
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Нехваткой битума и дизтоплива объяснили в КазАвтоЖоле задержку ремонта дорог

Отставание от графика ремонта и реконструкции республиканских трасс объяснили в АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», сообщает Kazpravda.kz.

В рамках дорожно-строительного сезона общество ведет активную работу по реконструкции и ремонту республиканской сети автодорог. Так, работы возобновлены и ведутся на автодорогах республиканского значения Унеге – Бисен – Сайхин, Казталовка – Жанибек – граница РФ, Атырау – Астрахань, Актобе – Кандыагаш, Калбатау – Майкапшагай, Талдыкорган – Калбатау – Мапкапшагай и других.

КазАвтоЖол провел масштабные работы: пересмотрены составы строительных консорциумов, привлечено необходимое количество спецтехники, рабочего персонала и субподрядных организаций.

«В целом на данный момент по стране строительно-монтажными работами охвачено 95 участков автодорог республиканского значения. Строительные работы ведутся на 7 тысячах километров дорог, из них работы по реконструкции и строительству ведутся на 4 тысячах километров. Также 3 тысячи километров охвачено капитальным и средним ремонтом», – поделились цифрами в нацкомпании.

В рамках реализации проектов по реконструкции автодороги Атырау – граница России (на Астрахань) и капитальному ремонту автодорог Казталовка – Жанибек – граница РФ и Униге – Бисен – Сайхин подрядными организациями смонтированы 10 асфальтобетонных заводов, 7 единиц грунтосмесительной установки и 10 железнодорожных тупиков для приема дорожно-строительных материалов, а также мобилизовано порядка 950 единиц спецтехники и 1 300 персонала, добавили здесь.

Однако, констатировали в КазАвтоЖоле, несмотря на высокий потенциал производительности, наблюдается отставание от графика производства работ, связанное с рядом факторов.

Первое. Наблюдается нехватка битума.

По обеспечению внутреннего рынка дорожным битумом, неоднократно были проведены совещания с компетентными, профильными госорганами, где отмечалась приоритетность содействия по выборке битума для нужд автодорожных проектов по республиканской сети, однако на сегодня имеются трудности с подтверждением заявок дорожным компаниям, заявили в нацкомпании.

«К примеру, потребность битума на текущий год по вышеперечисленным объектам составляет 59 тысяч тонн, по факту на конец строительного сезона обеспечено всего 13 тысяч тонн», – подкрепили цифрами в КазАвтоЖоле.

Второе. Наблюдается нехватка вагонов для транспортировки щебня.

Как известно, в Западно-Казахстанской области отсутствуют каменные карьеры, соответственно, необходима транспортировка щебня из соседних регионов.

«Так, в ходе совместного обсуждения и совещания с АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Қазтеміртранс» были подняты вопросы по наращиванию количества вагонов для перевозки дорожно-строительных материалов через железнодорожные пути, однако должного результата пока не наблюдается.

К примеру, в западных регионах наличие вагонов составляет 2700 единиц, из них в настоящее время 1000 единиц вагонов перераспределены на перевозку угля», – озвучили очередные цифры в компании.

Третье. Наблюдается дефицит и завышенная стоимость (при наличии) дизельного топлива.

При наличии существенного количества дорожно-строительной техники необходимо обеспечение дизельного топлива порядка 100-130 тонн в сутки.

«В связи с вышеизложенным в рамках исполнения поручения Главы государства КазАвтоЖол принимает все возможные меры для успешной реализации данных проектов, однако по независящим вышеуказанным причинам имеются риски неисполнения поручений», – предупредили в обществе.

 

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