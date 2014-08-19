Общество
Нехватку квалифицированных педагогов испытывает "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Назымгуль Кумыспаева

Нехватку квалифицированных педагогов испытывает "Назарбаев Интеллектуальные школы". Об этом сообщила председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Куляш Шамшидинова, выступая на августовской конференции на тему "Образовательный процесс в интеллектуальных школах: развитие и перспективы", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Одним из самых важных направлений является обеспечение интеллектуальных школ педагогическими кадрами. Мы испытываем серьезные трудности в отборе отечественных и иностранных педагогов. С учетом вновь открываемых школ на этот учебный год мы имели 650 вакантных мест. Из более 5 тысяч учителей, принявших участие в конкурсе, смогли пригласить к нам на работу только 534. Дефицит на сегодня составляет 111 человек. Поэтому нам необходимо продолжать подготовку учителей, прошедших конкурс, во вновь открывающиеся школы на конкурсах разных уровней Центра педагогического мастерства через программу "Болашак" и Назарбаев Университет", – сказала Куляш Шамшидинова. 

По ее словам, необходимо также совершенствовать систему отбора иностранных учителей в соответствии с высокими требованиями к их уровню профессионализма и личностным качествам.

"Необходимы учителя высокого класса не только в педагогических технологиях и методиках, но и в своих предметных областях", – отметила она, добавив, что "при установлении профессионального несоответствия должно быть предусмотрено расторжение договора и замена учителя в кратчайшие сроки".

Все еще актуальным остается вопрос повышения квалификации педагогов. В связи с этим с начала текущего года обучение по интегрированной образовательной программе прошли более 8,5 тысячи человек, из них 4 185 – внутри школы, 4 416 – в стране и 23 – за рубежом.

По словам председателя правления, дальнейшего совершенствования требует также система повышения квалификации учителей, администрации "Назарбаев Интеллектуальные школы". 

"Содержание школьных курсов, курсов в стране и за рубежом максимально должно соответствовать потребностям школ и учителей. Требует улучшения уровень педагогических и психологических знаний учителей для внедрения интегрированной образовательной программы. Учителя, работавшие с семиклассниками, отобранные по новой системе, отмечают, что им приходится менять технологии обучения и структуру урока, все время находиться в поиске для поддержания интереса к обучению учащихся", – посетовала она.

В преддверии начала учебного года Куляш Шамшидинова напомнила присутствующим о качествах, которые должен нести в себе каждый педагог. "От нашего учителя должны исходить академическая честность, внутренняя чистота, привлекательность и бескорыстность", – резюмировала он.

В заключение председатель правления поздравила всех преподавателей с предстоящим праздником 1 сентября и пожелала успешной работы.

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