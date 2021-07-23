Неиссякаемая энергия художника

Молодой художник Александр Павлович родился в Москве 20 января 1998 года. К трем годам выяснилось, что у мальчика тяжелые проблемы со здоровьем – аутизм. С тех пор он проходит свой путь в познании нашего мира через живопись: первые уроки изобразительного искусства стали важнейшим творческим началом, некой отправной точкой в развитии юного художника. Это были первые встречи с искусством, настоящими произведениями живописи и графики. Они стали значимыми для становления творческой личности молодого художника.

– Интерес к рисованию появился в результате абилитационных занятий, позже развивался на специальных занятиях с художниками. Игорь Шпицберг, Ольга Рубан – первые педагоги, которые привлекли его внимание к цвету, форме, поддерживали развитие общих навыков, опираясь на рисование. В подростковом возрасте Саша занимался с Владимиром Игаевым – тонкий и внимательный педагог помогал отойти от стереотипных рисунков. Появились новые темы, прежние работы насыщались деталями, – рассказывает мама Саши Марина Павлович.

Путь Александра в живописи можно проследить в его небольшой, но насыщенной творческой биографии. К слову, в жизни ему повезло встретить множество хороших людей, преданных искусству: педагоги привили Саше любовь к живописи, к необычайным качествам цвета, изменчивой и неповторимой форме. На первом этапе художественного образования он получил профессиональные навыки в рисунке, начальные знания по основам композиции, освоил техники живописи и графического искусства.

– У прилежного ученика постепенно развивалось чувство цвета и понятие колорита. Не имело значения – была это гуашь или акварель, линейное или пятновое решение. Жизнь в больших городах и разных странах – России, Сербии – помогла сложиться творческому багажу впечатлений и знаний о мире искусства. Посещение музеев, выставок дали возможность развитию творческого потенциала Саши. Внимание и забота опытных педагогов помогли ему обрести некую свободу в изобразительном искусстве, – рассуждает педагог Саши Елена Чернова.

К примеру, в 2015 году Александр познакомился и попал под влияние молодого московского художника Андрея Колосова: смелый и амбициозный, он вдохновлял и поддерживал парня. В мае 2016 года Сашей была нарисована серия работ «Цветы», некоторые из которых сегодня, кстати, украшают кафе и офис в Сербии.

– В июне 2017 года Андрей Колосов пригласил Сашу участвовать в выставке группы художников, проходившей в галерее «Чертаново» в Москве. В том же году Владимир Леонидович пригласил разместить работы Александра в рамках его персональной выставки, проходящей в ЦБС им. Грибоедова, – добавляет Марина Павлович.

С 2018 года Саша стал участником мастерской «Артнаив». Там он познакомился с замечательным художником Анной Мельниковой, которая стала его наставницей на последующие 2 года. В это время были написаны работы, участвовавшие позже в выставке NO BORDERS. С осени 2019 года Александр – участник бизнес-проекта «Наивно? Очень!», организованного российской акт­рисой Нелли Уваровой.

– В начале 2020 года Саша вернулся на историческую родину в Нур-Султан. Здесь живут его дедушка и бабушка, большая семья близких и дальних родственников. В Казахстане его творческая история продолжается с Гульмарал Татибаевой – художником, который несет в себе энергию и традиции казахского народа. И именно в ее пространстве, под ее руководством совместно с опытным педагогом Еленой Черновой идет развитие творческой истории Александра. За прошедший год было написано много работ, пройден большой путь, – отмечает Марина Павлович.

По мнению Елены Черновой, Казахстан дает Александру новую творческую энергию, а в его картинах можно увидеть самые разные форматы и композиции.

– Кажется, его работы узнаются по легкому сходству с творчеством художников-примитивистов XX века, их стилистикой и наивностью. Но творческий почерк Александра однозначно другой! Он всегда старается не подражать ни творческому направлению в искусстве, ни тем более отдельному художнику. Он видит и чувствует по-своему, заметно, что его палитра меняется «на глазах». Он постепенно стремится овладеть собственной пластикой как цвета, так и формы. Обратим внимание на серию его «казахстанских пейзажей» и натюрмортов по казахским национальным мотивам, – рассказывает педагог Саши, обращая внимание на графическую серию работ «Музыкальные инструменты» и «Ювелирные украшения».

Совсем недавно у молодого художника прошла персональная выставка «Подсолнухи», приуроченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан. В экспозиции было представлено более 70 произведений, каждая работа индивидуальна и основывается на внутренних переживаниях и ощущениях автора. Саша изображает все, что ему близко, его произведения живописи и графики не оставляют равнодушным никого, потому что проникнуты первозданной чистой, искреннос­тью и оригинальной простотой.

Художник пишет акрилом, маслом, гуашью, пастелью, карандашами и маркерами. Особое внимание привлекают картины «Жұмбақтас», «Алматинские горы», «Воспоминания о Черногории», выполненные акрилом. Главное в них – это пластика форм, ритм и созвучное сочетание палитры. Сочный колорит, насыщенные цвета радуют глаз зрителя. Серии графических работ «Казахские музыкальные инструменты» и «Украшения», выполненных маркерами и пас­телью, удивляют своей оригинальной стилизацией и четким видением.

– Саша – действительно одаренный ученик. Я давно интересуюсь и восхищаюсь талантом особенных детей, у них невероятно красивая внутренняя природа. Чем бы ни занимались – они отдают себя процессу полностью, в их работах можно проследить любовь и стремление к жизни. У него интересные сочетания цветов, колорит, стилизация и построение композиции. За год работы в моей мастерской он написал более 100 картин. К моей радости, мы приняли решение о проведении персональной выставки. Загорелась еще одна звезда искусства в нашей стране, и теперь Саша вошел в ряды молодых художников Казахстана, – говорит наставник Саши член Союза художников Казахстана Гульмарал Татибаева.

По мнению признанных мас­теров, в работах Александра присутствует искренний жест и осознанный выбор художника, отмеченный милой и, кажется, слегка наивной ироничностью взгляда на мир, может быть, и на самого себя.

– Язык образов в работах молодого художника непосредственный и неизощренный. Он прост, но одновременно многогранен: на первый взгляд наивен, но доступен каждому. Мир его фантазий, кажется, безграничен. Наряду с природой его интересует мировая художественная культура. Примером может служить работа «Маска», где он обращается к теме Древнего Египта, выбирая теплые, золотистые и желтые тона. Здесь он использует технику акрил и необычный формат «в край» – это одна из оригинальных подач в композиции, – добавляет Елена Чернова.

Мир картин Александра Павловича предстает в многообразии звучаний: радостных и задумчивых, лирических («Женский порт­рет») и исторических («Портрет Абая»), нежных и ярких («Тигр»), хрупких и темпераментных («Лампа…»). Заметно, что молодой художник свободно видит, чувствует и воссоздает собственную картину мира, в которую декоративно вплетается гармония природы с ее тайнами и загадками.

– Я искренне желаю Саше новых начинаний и творческих свершений, никогда не сворачивать с пути искусства. Будучи мастером кисти, подняться на звездную высоту, снискать множество поклонников его творчества. И еще, конечно же, хочется, чтобы Саша всегда оставался радостью и гордостью своей мамы, – отмечает Гульмарал Татибаева.

– И чтобы его неиссякаемая энергия художника пополнялась более светлыми мечтами и надеждами! – добавила Елена Чернова.