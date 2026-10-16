Неиссякаемый источник таланта

Певец простора

Богатство многонациональной литературы Казахстана – под стать его необо­зримым просторам. Бескрайние, ничем не стесненные, раскинувшиеся до самого горизонта степи веками питали художественное слово своим свободолюбивым духом. К чему бы ни обращался пытливый взгляд писателя, какие бы тайны ни пытался он постичь, где бы ни пролегали дороги, по которым ему предстояло пройти, везде и всюду вела его неутолимая жажда пространства. В одном из ранних своих произведений – стихотворении «Песня о джуте, красной звезде и большом джигите» (1929) – Иван Шухов, бывший в ту пору разъездным корреспондентом «Уральской областной крестьянской газеты», писал об этом манящем степном раздолье так:

Степь большая – дорог не счесть.

Сколько звезд – мудрецу не знать.

На восходе родится весть,

Чтоб к закату ее срывать.

Стихи молодого газетчика, столь близкие по своему образному строю и поэтическому языку к народным сказаниям, тогда перепечатали несколько крупных изданий. Литературно-художественный журнал «На досуге», издававшийся ЦК Союза сельхозрабочих СССР, предпослал публикации весьма примечательную редакционную ремарку: «Стихотворение записано в одном из аулов Казахстана». Мастер-стилист, зергер художественного слова, Иван Шухов часто обращался в своих произведениях к фольклорным мотивам (наиболее выразителен в этом отношении его знаменитый роман «Горькая линия»), искусно вплетая в повествование традиционные сюжеты легенд и преданий. За годы творческой работы писатель выработал собственный узнавае­мый слог, отличающийся плотностью и насыщенностью образов, широким эпическим размахом, простотой изложения, меткостью психологических характеристик и самобытным народным колоритом.

«Навеки полюбились нам и бескрайние ковыльные степи, и волнующе мягкий и нежный рисунок смутно синеющих вдали березовых колков, и обнаженные вершины придорожных курганов, и трубный клич поднявшихся на рассвете с воды лебедей, и ослепительно сияющие под полуденным солнцем посолоневшие от жары озера. Все это было, есть и будет бесконечно дорого, мило и близко нашему сердцу, горячо влюбленному в землю, вспоившую и вскормившую нас», – писал Иван Петрович в очерке «Дым Отечества». С юных лет, а родился Шухов 6 августа 1906 года в станице Пресновской Петропавловского уезда, он жадно вслушивался в чарующий голос родного края – в шум ковыля, похожего на колышущееся море, в песню вольных ветров над ширью степей, в перекличку журавлиных стай и в отдаленный гул просыпающейся земли, что хранила под своим покровом неисчерпаемую силу жизни. В этом удивительном много­голосии мягкие, мелодичные переливы певучей казахской речи отзывались в сердце будущего писателя той же душевной близостью, что и характерные обороты говора сибирских казаков, проживавших в крепостях и редутах Горькой линии – системы фортификационных сооружений, которая получила свое название из-за обилия расположенных поблизости горько-соленых озер.

Именно ей, этой пограничной земле, и населявшим ее людям Иван Шухов посвятил свое первое крупное произведение – уже упоминавшийся нами роман «Горькая линия» (1931). Его появлению предшествовали опыт стихотворчества, который, по воспоминаниям известного писателя Андрея Алдана-Семенова, Шухов рассматривал как своеобразную тренировку перед вступлением на стезю прозаика («Я пишу стихи, чтобы научиться писать прозу»), и несколько лет активной работы в периодической печати. «К литературе я пришел из газеты», – вспоминал Иван Петрович, мысленно возвращаясь в стремительно преодоленную пору ученичества, когда жизненные впечатления еще только обретали зрелую художественную форму.

С 1928 года он регулярно печатался в газетах «Рабочий путь», «Красная Башкирия», «Волжская коммуна», «Сельскохозяйственный рабочий»… Сотрудничест­во с редакцией «Уральской областной крестьянской газеты» свело молодого журналиста с Павлом Бажовым, который заведовал в ней отделом писем. Автор «Малахитовой шкатулки» высоко ценил мастерство Шухова-прозаика, о чем свидетельствуют строки адресованного ему письма от 9 ноября 1940 года: «Твоя «Ненависть» у меня есть. Особенно интересуюсь «Горькой линией». Это ведь не случайно говорится, что первая вещь для всякого является основной, даже и в том случае, когда она эскизна… Будь здоров и извини за «ты». Хоть знаешь, что времени прошло много, давно ты вырос в писателя, а все еще как-то представляешь себе веселым, подвижным молодым человеком».

Иван Шухов и Ольга Берггольц (в центре) в редакции «Казахстанской правды». 1959 г.

В советском литературоведении Ивана Шухова часто называли представителем горьковской школы. Даже учитывая неиз­бежное воздействие той политизированной мифологизации, которой на протяжении десятилетий подвергалось имя и творчество Максима Горького, крайне ошибочно будет сводить эту характерис­тику исключительно к идеологическим установкам и конъюнктурным требованиям эпохи. За ней просматривается более существенное обстоятельство: Шухов всегда относился к числу тех писателей, что видели в литературе действенный способ познания и осмысления масштабных социальных перемен и человеческих судеб на их фоне. Само же понятие творческой школы гораздо шире формальной принадлежности к тому или иному направлению: помимо близости идейных позиций, оно предполагает и определенное родство художественного мышления, общность эстетических ориентиров, подходов к изображению человека и общества.

Для большинства молодых авторов, вступивших на литературный путь в начале XX века, Максим Горький был выразителем духа времени – романтически-бунтарского, непокорного, жаж­дущего и добивающегося перемен. Влияние социальной проблематики и гуманистического пафоса произведений «буревестника революции» во многом определило природу творческих исканий целого поколения литераторов, которое сформировалось в атмосфере стремительно менявшейся действительности и порожденных ею общественно-политических конфликтов. К этому поколению принадлежал и Шухов.

Подчеркивая обаяние личности великого русского писателя, Иван Петрович называл его «блестящим, подчас очень суровым, но умным критиком, превосходным редактором, учителем и проникновенным другом». Их первое знакомство, состоявшееся в конце авгус­та – начале сентября 1931 года, было заочным: отправив Алексею Максимовичу экземпляр «Горькой линии», незадолго до этого выпущенной крупным мос­ковским издательством «Федерация», Шухов с замиранием сердца ждал его ответа. Что скажет мэтр? Как воспримет он книгу? Одобрительно ли отзовется о ней? Эти вопросы не давали молодому прозаику покоя. Едва ли он чувствовал недостаток внимания со стороны критиков – напротив, благожелательные отклики в печати уже прочили и роману, и его автору оглушительный успех. И все-таки мнение человека, стояв­шего у истоков новой, советской литературы, было для Шухова несравнимо важнее любых газетных рецензий. Потому нетрудно себе представить то волнение, которое охватило писателя, когда поч­тальон принес ему «голубой плотный конверт с адресом, написанным твердым, округлым почерком» – письмо Максима Горького.

«Вы написали очень хорошую книгу, это – неоспоримо. Читая «Горькую линию», получаешь впечатление, что автор – человек даровитый, к делу своему относится вполне серьезно, будучи казаком, находит в себе достаточно смелости и свободы для того, чтоб изображать казаков с беспощадной и правдивой суровостью, вполне заслуженной ими, – писал Шухову Алексей Максимович. – Вам – 25 лет, пишете Вы о том, что видели, когда вам было 12 и, разумеется, Вы не могли видеть всего, что изображается Вами. Но когда читаешь Вашу книгу – чувствуешь, что Вы – как будто – были непосредственным зрителем и участником всех событий, изображаемых Вами, что Вы – как бы – подслушали все мысли, поняли все чувствования всех Ваших героев. Вот это и есть подлинное, настоящее искусство изображения жизни силою слова».

Главным достоинством книги Горький считал выразительность и доступность ее языка. Надо сказать, что взыскательное отношение двадцатипятилетнего автора к собственному слову уже тогда, в начале 30-х годов, давало многим критикам повод проводить определенные параллели между шуховскими романами и творчеством Михаила Шолохова: молодые люди, не имевшие какой-либо специальной литературной подготовки, во всем обязанные самородному таланту и неустанной работе над собой, дали в своих произведениях удивительный по живописной яркости и фактурному правдоподобию речевой срез той среды, в которой сформировались и они сами, и их герои. Шухова даже станут называть «казахстанским Шолоховым» – и в этом сравнении тоже слышны отголоски проницательных суждений Горького, относившего книги двух уроженцев степи, донской и сибирской, к наиболее значительным явлениям советской литературы.

Щедрое сердце писателя

«Горькая линия» и последовавший за ней роман «Ненависть» (1932), действие которого также разворачивается на территории Северного Казахстана, принесли Шухову всесоюзную известность. Книги молодого прозаика выпускались крупнейшими издательствами страны: одна только «Ненависть» к 1934 году достигла тиража в 800 тыс. экземпляров. Произведение, посвященное становлению колхозного крестьянства и раскрывающее драматические коллизии социального переустройства деревни, окончательно утвердило место Шухова в первом ряду советских романистов 30-х годов. Вместе с «Поднятой целиной» Михаила Шолохова и подзабытыми сегодня, но гремевшими некогда «Брусками» Федора Панферова «Ненависть» стала одним из литературных символов своего времени.

На волне оглушительного триумфа молодой прозаик вошел в состав Оргкомитета Союза советских писателей, которому предстояло заменить разрозненные, враждующие между собой группировки (РАПП, «Перевал», ЛЕФ, «Кузница» и др.) и объединить все литературные силы страны в единую творческую организацию. Участие в работе Оргкомитета позволило Шухову лично встретиться с Максимом Горьким. «Буревестник революции» долго расспрашивал Ивана Петровича о жизни казахстанской деревни и о природе его родного края, говорил о необходимости внимательно всматриваться в жизнь, а в завершение беседы напутствовал младшего товарища словами: «Вы хорошо растете… Только спешить не надо. Вы ведь совсем еще молодой. Дарование у вас настоящее, здоровое. А дарование и молодость – это все».

Спешить Шухов действительно не любил – его увлекала работа кропотливая, подчас даже изнурительная, сравнимая с искусством ювелира, когда на поиск нужного слова и оттачивание одной-единственной фразы могли уходить целые дни. Быть может, именно этим обстоятельством и объясняется тот факт, что творческое наследие писателя сравнительно невелико по объему: романы «Родина» (1935) и «Действующая армия» (1940) – случай по-своему уникальный для отечественной литературы – были переработаны и объединены с «Ненавистью» и «Горькой линией», а роман «Метель», над которым Шухов работал в годы войны, так и остался незавершенным. Лишь на склоне жизни, после долгого перерыва, словно стремясь подвес­ти художественный итог пройденному пути, Иван Петрович вновь обратился к крупной прозе. Так в свет вышел авто­биографический цикл «Пресновские страницы», объединивший повести «Колокол» (1970), «Трава в чистом поле» (1972) и «Отмерцавшие марева» (1973).

При всем разнообразии тем и жанров, к которым обращался Шухов в различные периоды своей творческой биографии, стерж­невой основой его писательского метода всегда оставалось стремление к художественной правде, не нуждающейся в нарочитых украшениях. Эту особенность шуховской прозы еще в 1935 году подчеркивал видный литературовед и критик Михаил Лифшиц: «Иван Шухов, несомненно, один из лучших советских писателей. Прос­тота и правдивость выгодно отличают его произ­ведения от многих книг с претензией на самобытную философскую глубину или особую тонкость изображения».

Не стоит, однако, делать поспешных выводов о том, что вся жизнь талантливого прозаика прошла под знаком вос­торженных рецензий. В августе 1937 года Москву всколыхнуло внезапное известие: автора «Горькой линии» будут судить по обвинению в «бытовом разложении» и незаконном хранении огнестрельного оружия. Первоначальный приговор – два года условно – вскоре был отменен Верховным судом РСФСР как излишне мягкий… Перспектива нового процесса в атмосфере массовых репрессий грозила трагической развязкой, но неожиданно в судьбу писателя вмешалось высшее руководство страны. Прокурор СССР Андрей Вышинский, получив поддержку Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и Жданова, выступил против ужесточения наказания. Результатом этой драматичес­кой эпопеи стало краткое постановление Политбюро ЦК ВКП(б): «Принять предложение т. Вышинского о нецелесообразности вторичной постановки процесса по делу писателя Шухова».

Сохранив свободу – подобный поворот событий был сродни второму рождению, – Иван Петрович незамедлительно вернулся к литературной работе. С конца 30-х годов все большее внимание он уделял публицистике, ярчайшие образцы которой – очерки «Вооруженные станицы», «Дыхание Родины», «Боевые подруги», «В подземном городе», «Письма сибирским казакам» – появились на страницах периодической печати в военное лихолетье. Писатель несколько раз выезжал на фронт и своими глазами видел, как отчаянно и беззаветно сражались с врагом его храбрые земляки. В лице бойцов Красной армии произведения Ивана Шухова нашли самого чуткого и благодарного читателя, о чем лучше всего говорят строки поступавших в Пресновку писем: «Голубые книжки с знакомым и дорогим именем автора встречены здесь с искренней радостью».

Первое послевоенное десятилетие в творчестве писателя ознаменовалось подготовкой к печати новых редакций «Горькой линии» и «Ненависти». Вместе с тем Шухов продолжал плодотворную работу в жанре очерка – главной темой его публицистических произведений стало освоение целины – и пробовал свои силы в переводческом деле, представив на суд русскоязычного читателя художественно-документальное произ­ведение Малика Габдуллина «Мои фронтовые друзья» (1949) и первую книгу автобиографической трилогии Сабита Муканова «Школа жизни» (1952). Закономерным признанием литературных заслуг и высокого профессионального авторитета Ивана Петровича стало его назначение на должность главного редактора журнала «Простор» в 1963 году. За короткий срок Шухову удалось вывести республиканское издание в авангард всей советской периодики. Обладая редким эстетическим чутьем и редакторской смелостью, он привлекал к сотрудничеству талантливых молодых авторов, чьи пуб­ликации сделали «Простор» трибуной для передовой художественной мысли.

«Лет шесть назад мне случайно попал в руки литературно-художественный журнал Казахстана, – писал Шухову ленинградский публицист Борис Иртышский. – И когда я увидел подпись: «Редактор – Иван Шухов», сразу почувствовал, что журнал этот должен быть необычным. Прочитал и убедился, что журнал Ваш смел по постановке многих вопросов литературы, искусства, критики, он задирист, принципиален, в нем все дышит молодостью. И мне стало приятно от сознания того, что есть на нашей грешной земле необычные писатели, есть еще порох в пороховницах большой литературы».

Служению этой большой литературе Иван Петрович посвятил всю свою жизнь. Его художественным завещанием стали преисполненные трогательной задушевностью и щемящей ностальгической тоской повести «Пресновских страниц». Из задуманного масштабного цикла писатель успел завершить только три произведения. Но даже их оказалось достаточно, чтобы во всей полноте раскрыть читателям вдохновенный талант Шухова-лирика: воскрешая в памяти картины далекого детства, он словно прощался с землей, что взрастила и благо­словила его на творческий подвиг…

Говорят, что писатель, покидая наш мир, оставляет в нем самое дорогое – свет собственных книг. В случае Ивана Шухова этот лучезарный свет сотворен щедрым сердцем крупного художника, который был бесконечно влюблен в просторы родного края, в людей, что преображали их своим трудом, в высокие замыслы и суровую правду эпохи. И пока шумит ковыль казахстанских степей, а ветры поют над ними гимн свободе, страницы книг Мастера, подобно маяку в ночи, будут указывать все новым и новым поколениям путь к неиссякаемому роднику отечественной литературы.