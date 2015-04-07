Неизвестная песня Сакена Сейфуллина обнаружена в Астане

Обнаружена ранее неизвестная песня прославленного казахского писателя, поэта и общественного деятеля Сакена Сейфуллина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК
.
Произведение все эти годы хранилось в семье друзей поэта. Впервые Мариям Салькен, которой уже 85 лет, услышала эту песню от своего отца-акына – близкого друга Сакена Сейфуллина. Небольшое произведение поэт написал в 30-х годах прошлого столетия. Тогда девочка Мариям собиралась исполнить эту песню о родине на школьном утреннике, однако учительница, услышав имя автора, не позволила этого сделать. Как известно, в 1937 году Сейфуллин был арестован НКВД КССР, его работы попали под запрет, а в апреле 1938 он был расстрелян как враг народа.
С тех пор произведение знают только в семье Мариям-апай. Бабушка исполняет композицию на всех домашних тоях. И вот теперь она решила, что казахстанцам пора услышать стихи Сакена Сейфуллина, пока неизвестные широкому кругу читателей.
"Она передалась ей по наследству. Дед мой был акыном, он постоянно выступал, и, естественно, эта песня передавалась от поколения к поколению. Мама считает, что она должна передаться последующему поколению, нельзя, чтобы эта песня осталась неизвестной", – говорит дочь Мариям, историк-краевед Гульмира Сарина.