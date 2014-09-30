Неизвестные ограбили квартиру Павла Воли

Об этом сообщает Лента.ру
со ссылкой на телеканал НТВ.
Злоумышленники похитили из квартиры четверть миллиона рублей, мобильный
телефон Sony Xperia и планшетный компьютер iPad. При этом грабители
оставили в квартире свои вещи.
Об ограблении в полицию заявил проживавший в последнее время в
квартире артиста друг Павла Воли. Он же сообщил, что приютил в квартире
юмориста молодую пару. Они проживали там с 8 сентября.
Установлено, что
злоумышленники оставили в квартире все свои вещи, а их лица были
зафиксированы камерой видеонаблюдения в подъезде. Сейчас эти записи
изучают полицейские.