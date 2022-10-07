Неизвестные открыли стрельбу в кафе Шымкента и ранили посетителя

Посетителя кафе ранили из оружия в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

7 октября около 04:30 часов в Аль-Фарабийское районное управление полиции поступило сообщение о мужчине с огнестрельным ранением, которого доставили в больницу.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 24 – статьи 99 УК РК «Покушение на убийство».

«Установлено, что в одном из кафе неизвестные выстрелили из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили авто ВАЗ-21014, в салоне обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых», – говорится в сообщении.

Дело находится на особом контроле руководства прокуратуры и городской полиции.