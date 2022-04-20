Неизвестные подожгли здание госоргана в Акмолинской области

В Акмолинской области начато досудебное расследование по факту поджога административного здания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

«19 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение от сотрудника местного исполнительного органа, который просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 18 апреля около 03:30 часов ночи совершили поджог административного здания. Сумма ущерба составила 6 млн тенге», – проинформировали в ДП.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в здании государственного органа произошел пожар. Возгорание случилось около 03:30 часов, очаг пожара устанавливается.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

«В ходе осмотра места происшествия изъята 3-литровая стеклянная банка со специфическим запахом, предмет пластикового происхождения со специфическим запахом.

Для установления лиц, совершивших либо причастных к данному преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опрос возможных очевидцев и свидетелей», – отметили в полиции.

Жертв и пострадавших нет, пожар потушен сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района.