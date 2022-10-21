Неизвестным веществом травятся собаки в центральном парке Караганды

В центральном парке города Караганды зарегистрированы факты отравления собак неизвестным веществом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления парками и скверами Караганды.

«На территории парка, в районе берёзовой рощи, зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом. Силами сотрудников парка ведём осмотр территории на предмет нахождения отравленных продуктов (куски мяса, колбасы, сахар-рафинад и так далее)», – сообщили в ведомстве.

Карагандинцев призвали не брать в руки и не бросать в урну подозрительные предметы, а обратиться к сотрудникам парка с находкой.

Также горожанам порекомендовали внимательно следить за детьми.

Администрация парка направила заявление в полицию для разбирательства.

В Департаменте полиции Карагандинской области в свою очередь сообщили, что факт зарегистрирован, стражи порядка устанавливают виновных лиц.