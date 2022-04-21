Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея
Неизвестный домогался школьницы в Нур-Султане – комментарий МВД
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк на брифинге в СЦК объяснил, почему действия мужчины, который, по словам правозащитницы словам Дины Смаиловой, домогался школьницы в одном из подъездов в Нур-Султане, не квалифицируют как покушение на половую неприкосновенность, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Алексей Милюк сообщил, что по данному факту сейчас проводится проверка и соответствующие розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данные посягательства.

«На данном этапе квалифицировать это как покушение на половую неприкосновенность не представляется возможным, так как нужно сначала установить лицо, допросить и выяснить истинные его мотивы в совершении правонарушения. Только после этого уже будет принято окончательное решение о квалификации его деяний. Здесь, действительно, сейчас проводится мероприятие по установлению данного лица. Есть видеозаписи, соответствующие показания потерпевшей и очевидцев, но пока лицо не установим окончательно квалифицировать сейчас не можем», – заявил он.

Позже он сообщил, что квалификация будет дана уже по результатам допроса разыскиваемого и сборов всех соответствующих доказательств.

«Будет учтено не только его личное мнение, но еще мнение потерпевшей. Те показания, которые она дала, будут сопоставляться с показаниями задержанного. И после этого только следователь может дать окончательное процессуальное решение», – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что полиция Нур-Султана ведет розыск мужчины, пристававшего в подъезде к 16-летней астанчанке. Противоправные действия неизвестного сняла камера видеонаблюдения.

 

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