Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в больнице Алматы
Происшествия
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4 декабря в 9 часов утра на пульт одной из алматинских служб экстренного реагирования позвонил неизвестный и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании ГКБ №7, расположенной на пересечении проспекта Райымбека и улицы Ауэзова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.
"В настоящее время представителями служб оперативного и экстренного реагирования проводятся первоочередные необходимые меры по эвакуации граждан из здания медицинского учреждения, а также проведению комиссионного осмотра помещений больницы", – говорится в сообщении.
Оперативные подразделения устанавливают личность звонившего и принимают меры к его задержанию.
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