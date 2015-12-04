Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в больнице Алматы Происшествия 1111

4 декабря в 9 часов утра на пульт одной из алматинских служб экстренного реагирования позвонил неизвестный и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании ГКБ №7, расположенной на пересечении проспекта Райымбека и улицы Ауэзова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.



"В настоящее время представителями служб оперативного и экстренного реагирования проводятся первоочередные необходимые меры по эвакуации граждан из здания медицинского учреждения, а также проведению комиссионного осмотра помещений больницы", – говорится в сообщении.



Оперативные подразделения устанавливают личность звонившего и принимают меры к его задержанию.

