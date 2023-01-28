Неизвестный вирус сразил коров в Актюбинской области

В Айтекебийском районе Актюбинской области заболели коровы. Хозяева подозревают ящур, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".
Журналистам предоставили видео из поселка Теренсай Айтекебийского района, где выявили больной скот.
"Это крестьянское хозяйство "Саят". Скот заболел ящуром. На кадрах у коров, которые стоят в стойле, изо рта идет пена. Заболевший скот держим отдельно, но все равно идет заражение. Телятам всего 15-20 дней, они тоже заболели и умерли. И быки заболели", - рассказывает автор ролика.
В управлении ветеринарии Актюбинской области прокомментировали ситуацию. Там подтвердили, что в Айтекебийском районе, в поселке Теренсай, заболело 5-6 голов КРС.
"У коров шла пена со рта, они отказывались от корма. Приехали сотрудники Национального референтного центра по ветеринарии из Астаны, отобрали слюну и кровь для исследования и направили в лабораторию. В прошлом году из республиканского запаса выделили 1 665 271 дозу вакцины против ящура, привили скот в области. Ветеринары проводят обход в сельском округе, осматривают скот, признаков ящура не выявлено. Ситуация в Айтекебийском районе стабильная. Падежа крупного рогатого скота не было", - сообщили в управлении ветеринарии Актюбинской области.
На вопрос, прививали ли против ящура скот в КХ "Саят" Айтекебийского района, руководитель управления ветеринарии Кусаин Сарсенбай ответил, что это выяснится после служебного расследования.