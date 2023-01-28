Неизвестный вирус сразил коров в Актюбинской области

Фото: Диапазон

Журналистам предоставили видео из поселка Теренсай Айтекебийского района, где выявили больной скот.

"Это крестьянское хозяйство "Саят". Скот заболел ящуром. На кадрах у коров, которые стоят в стойле, изо рта идет пена. Заболевший скот держим отдельно, но все равно идет заражение. Телятам всего 15-20 дней, они тоже заболели и умерли. И быки заболели", - рассказывает автор ролика.

В управлении ветеринарии Актюбинской области прокомментировали ситуацию. Там подтвердили, что в Айтекебийском районе, в поселке Теренсай, заболело 5-6 голов КРС.

"У коров шла пена со рта, они отказывались от корма. Приехали сотрудники Национального референтного центра по ветеринарии из Астаны, отобрали слюну и кровь для исследования и направили в лабораторию. В прошлом году из республиканского запаса выделили 1 665 271 дозу вакцины против ящура, привили скот в области. Ветеринары проводят обход в сельском округе, осматривают скот, признаков ящура не выявлено. Ситуация в Айтекебийском районе стабильная. Падежа крупного рогатого скота не было", - сообщили в управлении ветеринарии Актюбинской области.

На вопрос, прививали ли против ящура скот в КХ "Саят" Айтекебийского района, руководитель управления ветеринарии Кусаин Сарсенбай ответил, что это выяснится после служебного расследования.