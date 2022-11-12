Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске

В ДЧС СКО поступило сообщение о «минировании» сразу нескольких школ в Петропавловске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

11 ноября в 09.30 часов в дежурную часть Департамента полиции СКО поступило телефонное сообщение от дежурного ДЧС о том, что поступило сообщение о заложенном устройстве в школах Петропавловска.

Специальными службами были проверены школы города. Учащиеся и педагоги были временно эвакуированы, занятия отменены.

Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было.

Полицейские напоминают, что согласно статье 273 Уголовного кодекса РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.