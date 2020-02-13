Некачественные законы дискредитируют государственную власть – Назарбаева

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела совещание по графику рассмотрения законопроектов в Палатах Парламента РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
Во вступительном слове Дарига Назарбаева отметила, что, несмотря на заметное улучшение качества законотворческой деятельности, остается ряд нерешенных проблем организации законодательного процесса в целом.
"Необходимо выслушать все стороны и понять, где есть сбои в системе, которые мешают выполнению нашей главной функции – принятию качественных законов", – подчеркнула она.
Стоит отметить, что 90% законопроектов инициируются Правительством. Ежегодно утверждается План законопроектных работ, где указаны сроки внесения законопроектов в Парламент.
"Но на практике План не соблюдается, постоянно происходят сдвиги сроков внесения законопроектов в Парламент к концу года. Это, на мой взгляд, свидетельствует о некачественном планировании и низкой исполнительской дисциплине. В этой связи, хотела бы обратить внимание представителей Правительства на необходимость улучшения планирования и контроля исполнения Плана законопроектных работ", – отметила Д. Назарбаева.
Следующей проблемой, по словам спикера Сената, является качество законопроектов, вносимых Правительством в Парламент.
Мажилис проводит большую работу с законопроектами, инициированными Правительством, внося в них поправки, порой заново переписывая проект закона. На поправки депутатов, требующие финансовых расходов, необходимо заключение Правительства, на что уходит время. Зачастую заключения Правительства приходят с нарушениями сроков.
"Приведу один только пример – законопроект по вопросам недропользования, газа и газоснабжения. Поступил в Мажилис 11 сентября и рассматривался там три месяца. В Сенат поступил 12 декабря. Если вычесть все праздничные и выходные дни, то буквально через 3 рабочих дня мы были вынуждены рассматривать его в первом чтении на заседании Палаты, а еще через 3 рабочих дня – во втором чтении. Таким образом, Сенат рассматривал данный законопроект всего 8 рабочих дней с учетом дней рассмотрения на заседании Сената. Куда это годится? Это только один пример несогласованности в наших действиях, но очень яркий", – сказала Д. Назарбаева.
В ходе совещания была затронута работа важного звена в законодательном процессе – Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве.
"Сенат через своих представителей активизировал свою работу в этой комиссии по обсуждению концепций проектов законов на начальной стадии, чтобы хоть как-то повлиять на качество принимаемых законов. Согласно положению о работе комиссии, материалы по обсуждаемым вопросам должны представляться членам комиссии за 7 рабочих дней, но зачастую они представляются с нарушением сроков. Обращаю внимание Министерства юстиции на недопустимость таких фактов", – сказала Д. Назарбаева.
Отдельным пунктом обсуждения стало право сенаторов вносить поправки в законопроекты. Нередко возникают ситуации, когда сенаторы выявляют противоречия в проекте, предлагают поправки, которые улучшают законопроект, а разработчики начинают убеждать сенаторов, что все эти противоречия исправят позже, поправки учтут в следующем законопроекте, но вот этот конкретный проект закона в виду ограниченности сроков необходимо принять без поправок.
"Сенаторы никогда не предлагали и не будут предлагать вернуть законопроект в Мажилис необоснованно. К внесению поправок сенаторами и возвращению законопроектов в Мажилис следует относиться нормально, как к рабочему деловому процессу. Все наши предложения в конечном итоге направлены на повышение качества законопроектов. Некачественные законы дискредитируют государственную власть", – подчеркнула Д. Назарбаева.
В своем выступлении министр юстиции Марат Бекетаев рассказал, что на сегодняшний день разрабатывается механизм, чтобы до подготовки концепции законопроектов были опубликованы основные подходы для открытого обсуждения их в обществе со всеми заинтересованными группами населения.
Дарига Назарбаева также предложила изменить процедуру подготовки международных соглашений, чтобы в их разработке принимали участие и сенаторы.
Завершая совещание, спикер Сената предложила всем участникам законодательного процесса отбросить ведомственные интересы и работать согласованно, начиная с обсуждения концепции законопроектов до принятия законов.
"За каждым законом судьба огромного количества людей, предприятий, бизнеса. Это очень серьезный вопрос. Я призываю Правительство пересмотреть свой План законопроектных работ на этот год, он неработающий", – заявила Д. Назарбаева.
В мероприятии приняли участие представители руководства Мажилиса, члены Бюро Сената, министр юстиции, представители руководства Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра, а также руководство аппаратов Палат Парламента.
Во вступительном слове Дарига Назарбаева отметила, что, несмотря на заметное улучшение качества законотворческой деятельности, остается ряд нерешенных проблем организации законодательного процесса в целом.
"Необходимо выслушать все стороны и понять, где есть сбои в системе, которые мешают выполнению нашей главной функции – принятию качественных законов", – подчеркнула она.
Стоит отметить, что 90% законопроектов инициируются Правительством. Ежегодно утверждается План законопроектных работ, где указаны сроки внесения законопроектов в Парламент.
"Но на практике План не соблюдается, постоянно происходят сдвиги сроков внесения законопроектов в Парламент к концу года. Это, на мой взгляд, свидетельствует о некачественном планировании и низкой исполнительской дисциплине. В этой связи, хотела бы обратить внимание представителей Правительства на необходимость улучшения планирования и контроля исполнения Плана законопроектных работ", – отметила Д. Назарбаева.
Следующей проблемой, по словам спикера Сената, является качество законопроектов, вносимых Правительством в Парламент.
Мажилис проводит большую работу с законопроектами, инициированными Правительством, внося в них поправки, порой заново переписывая проект закона. На поправки депутатов, требующие финансовых расходов, необходимо заключение Правительства, на что уходит время. Зачастую заключения Правительства приходят с нарушениями сроков.
"Приведу один только пример – законопроект по вопросам недропользования, газа и газоснабжения. Поступил в Мажилис 11 сентября и рассматривался там три месяца. В Сенат поступил 12 декабря. Если вычесть все праздничные и выходные дни, то буквально через 3 рабочих дня мы были вынуждены рассматривать его в первом чтении на заседании Палаты, а еще через 3 рабочих дня – во втором чтении. Таким образом, Сенат рассматривал данный законопроект всего 8 рабочих дней с учетом дней рассмотрения на заседании Сената. Куда это годится? Это только один пример несогласованности в наших действиях, но очень яркий", – сказала Д. Назарбаева.
В ходе совещания была затронута работа важного звена в законодательном процессе – Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве.
"Сенат через своих представителей активизировал свою работу в этой комиссии по обсуждению концепций проектов законов на начальной стадии, чтобы хоть как-то повлиять на качество принимаемых законов. Согласно положению о работе комиссии, материалы по обсуждаемым вопросам должны представляться членам комиссии за 7 рабочих дней, но зачастую они представляются с нарушением сроков. Обращаю внимание Министерства юстиции на недопустимость таких фактов", – сказала Д. Назарбаева.
Отдельным пунктом обсуждения стало право сенаторов вносить поправки в законопроекты. Нередко возникают ситуации, когда сенаторы выявляют противоречия в проекте, предлагают поправки, которые улучшают законопроект, а разработчики начинают убеждать сенаторов, что все эти противоречия исправят позже, поправки учтут в следующем законопроекте, но вот этот конкретный проект закона в виду ограниченности сроков необходимо принять без поправок.
"Сенаторы никогда не предлагали и не будут предлагать вернуть законопроект в Мажилис необоснованно. К внесению поправок сенаторами и возвращению законопроектов в Мажилис следует относиться нормально, как к рабочему деловому процессу. Все наши предложения в конечном итоге направлены на повышение качества законопроектов. Некачественные законы дискредитируют государственную власть", – подчеркнула Д. Назарбаева.
В своем выступлении министр юстиции Марат Бекетаев рассказал, что на сегодняшний день разрабатывается механизм, чтобы до подготовки концепции законопроектов были опубликованы основные подходы для открытого обсуждения их в обществе со всеми заинтересованными группами населения.
Дарига Назарбаева также предложила изменить процедуру подготовки международных соглашений, чтобы в их разработке принимали участие и сенаторы.
Завершая совещание, спикер Сената предложила всем участникам законодательного процесса отбросить ведомственные интересы и работать согласованно, начиная с обсуждения концепции законопроектов до принятия законов.
"За каждым законом судьба огромного количества людей, предприятий, бизнеса. Это очень серьезный вопрос. Я призываю Правительство пересмотреть свой План законопроектных работ на этот год, он неработающий", – заявила Д. Назарбаева.
В мероприятии приняли участие представители руководства Мажилиса, члены Бюро Сената, министр юстиции, представители руководства Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра, а также руководство аппаратов Палат Парламента.