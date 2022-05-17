Некогда стареть

Пенсионеры требуют открыть в Караганде полноценный Центр активного долголетия.

Пенсионеры, которых в городе более 80 тысяч, не хотят сидеть дома, смотреть телевизор и нянчить внуков. Они стремятся проводить свой досуг с пользой для души и тела. Для этого пожилым людям нужен центр, где можно встретиться с единомышленниками, поиграть в шахматы или вспомнить молодость на танцплощадке. Надо отметить, что это не прихоть стариков, а одна из задач Национального плана действий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года. Его год назад утвердило Министерство труда и соцзащиты населения. Карагандинские пенсионеры-общественники знают о существовании этого документа и требуют его скорейшего воплощения в жизнь.

– У нас сложилось впечатление, что в Караганде ничего не делают по реализации этого плана, – сказал председатель совета ветеранов областного филиала Народной партии Казахстана Виктор Чайка. – В нем говорится о создании Центра активного долголетия. Хорошее название. Мы думаем, что это должно быть культурно-оздоровительное учреждение.

Ради справедливости надо отметить, что в Караганде, Темиртау и Жезказгане есть небольшие центры, которые работают с пенсионерами. Они созданы несколько лет назад при поддерж­ке областной Ассамблеи народа Казахстана и партии «АMANAT». Но госорганы по соцзащите никакого отношения к ним не имеют. Да и члены Совета ветеранов недовольны их работой.

– В прошлом году мы с коллегами посещали Карагандинский центр активного долголетия, который находится при Доме дружбы, – рассказал активист. – Его название не соответствует назначению. Там всего четыре приспособленных комнаты. Одна большая с шикарными, но неудобными диванами, где люди общаются и играют в настольные игры. И три маленьких – для изучения языков, компьютерной грамотности и для занятий спортом. Не надо нам спорт! А чем заняться? Посетите музей Дома дружбы. Мы зашли туда, а там даже сесть негде!

Пенсионеры считают, что Караганде нужен полноценный Центр активного долголетия. Он, по их мнению, должен находиться в центре города, чтобы пожилым было удобно добираться из разных районов. Члены совета ветеранов даже здание для него присмотрели – это бывший кинотеатр имени Ленина. Сейчас он не работает. Но последнее слово за чиновниками, которые отвечают за реализацию мероприятий Плана действий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие».

– В 2021-м в бюджет были заложены средства на открытие Центра активного долголетия, – сообщила заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Караганды Бахытнур Талипова. – В этом году мы объявили конкурс, чтобы найти для него здание. Оно должно подходить для проведения культурных и спортивных мероприятий. Должна быть столовая, поскольку предусмот­рен легкий завтрак. В центре будут находиться социальные работники, юрист, психолог и трудотерапевт. Мы организуем языковые курсы и обучение цифровой грамотности. Сейчас идет набор сотрудников.

Власти планируют, что Центр активного долголетия в Караганде начнет работать в июне.