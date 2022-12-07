"Трудности перевода" – Карашукеев ответил на обвинения в том, что он не знает рыночных цен

Фото: facebook/Ербол Қарашөкеев

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев ответил на критику, которая звучит в его адрес после выступления в Правительстве 6 декабря, когда он заявил о низкой вероятности дефицита риса в стране. В ходе своего выступления министр уверенно оперировал цифрами, однако, по его словам, переводчики допустили оплошность, в результате чего общественность сделала выводы, что он не ориентируется на рынке.

"От 313 до 650 тенге за килограмм! “Лидер”, “Ак маржан”, “Элита” много других сортов – отличный рис, выращенный на нашей земле, в основном Кызылординской области", – уверенно привел розничные цены министр на своей странице в Facebook.

"Моя семья, к слову, его тоже использует в приготовлении. Что касается интерпретации моего выступления на заседании Правительства. В своем докладе я сразу отметил, что цена риса у заводов-производителей – 256 тенге за килограмм. Еще раз отмечу – у заводов. Да, было место некорректному синхронному переводу с казахского на русский язык. Поэтому и случилось недопонимание у некоторых представителей СМИ, которые обвинили меня в неосведомленности рыночных цен", – объяснил министр.

Он отметил, что последние несколько дней много шума было вокруг риса.

"Чего только не говорили “некоторые эксперты”, и даже заявляли, что якобы вывозиться весь рис в Россию. В этом году туда экспортировали не более 10 тысяч тонн чистого риса и около 25 тысяч тонн дробленого риса (на который спрос в нашей стране не большой), ее там используют для переработки, изготовления алкогольного напитка. Еще кстати, “горячие головы” предлагали вообще запретить экспорт", – дополнил Карашукеев.

По его словам, в Казахстане больше 1000 сельхозтоваропроизводителей занимаются выращиванием риса, не нужно обесценивать и без того непростой труд рисоводов.

"Если не продать рис, то производители попросту уйдут в минус и уж тогда, можно будет говорить о настоящем рисовом кризисе в стране. Коллеги, друзья, давайте понимать, вникать в конъюктуру рынка. Риса у нас предостаточно, на складах запасов в 2 раза больше чем мы ежегодно потребляем. Реальная потребность нашего рынка 97-100 тысяч тонн, в хранилищах больше 257 тысяч тонн. Речи о дефиците идти не может, этих объемов хватит, вплоть до следующего урожая. Поэтому покупайте казахстанское, его на прилавках в изобилии! Думаю, на этом тема риса на сегодня исчерпана. Всем благ!", – заключил глава Минсельхоза.