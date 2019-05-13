Общество
Некоторые автобусы временно изменят схему движения в Нур-Султане
Айдана Демесинова
В связи с проведением ремонтных работ сегодня, 13 мая, до 20:00 часов временно изменено движение маршрутов № 4а, 34, 46, 71, 81 и 102, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу "Astana LRT".

Маршрут №4а будет курсировать от начального остановочного пункта "73 школа-лицей" до пересечения пр. Тлендиева - ул. Кайнар без изменения, далее направо на ул. Улытау, налево на ул. Акмола, далее по утвержденной схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут №34 будет курсировать от начального остановочного пункта "рынок Шарын" до пересечения пр. Тлендиева - пер. Келешек без изменения, далее направо по Тлендиева, налево ул. Улытау, налево на ул. Акмола, направо на ул. Сарыозен далее по утвержденной схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 46 будет курсировать от начального остановочного пункта "Арнау" до пересечения пр. Тлендиева - ул. Кайнар без изменения, далее направо по ул. Улытау далее по утвержденной схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 71 будет курсировать от начального остановочного пункта "Метро" до пересечения пр. Тлендиева - ул. Кайнар без изменения, далее направо по ул. Улытау далее до конечного пункта "ж/м Коктал-2". В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 81 будет курсировать от начального остановочного пункта "рынок Шарын" до пересечения пр. Тлендиева - ул. Кайнар без изменения, далее направо по ул. Баршын далее до конечного пункта "ж/м Коктал-2". В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 102 будет курсировать от начального остановочного пункта "Family village" до пересечения пр. Тлендиева - ул. Улытау без изменения, далее направо по ул. Баршын далее до конечного пункта "ж/м Коктал-2". В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Также в "Astana LRT" добавили, что сегодня, 13 мая, в 10:00 часов утра временно изменится движение маршрута № 33 в связи с дорожно-ремонтными работами. Для общественного транспорта по улице Ш. Бейсековой движение до 1 июня 2019 приостановлено.

Маршрут №33 будет курсировать от начального остановочного пункта "ж/к "Сарайшык" до пересечения ул. Ш. Бейсековой - ул. Конституции без изменения, далее налево на ул. К. Байсеитовой, далее до конечного остановочного пункта "Агрогородок". В обратном направлении автобусы маршрута № 33 будут курсировать по аналогичной схеме движения.

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