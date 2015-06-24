Общество Некоторые госслужащие не чувствуют вины за нарушения закона – Кожамжаров Талгат Исенов

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев заявил о необходимости усиления государственного и общественного контроля за сотрудниками квазигосударственного сектора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НПП.



"У нас есть большой пласт работников квазигосударственного сектора – это работники "Самрук-Қазына" и Национального банка. Они не относятся к госслужбе, но управляют огромными средствами и полностью выпадают из сферы общественного и государственного контроля. И к этой группе нам тоже необходимо искать правильные подходы. Если работники квазигосударственного сектора, Национального банка наносят какой-то финансовый ущерб предпринимателям, государству, эти люди должны отвечать перед законом", – сказал Кулибаев в Астане во время подписания соглашения между палатой и Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции.



Сообщается, что шеф агентства Кайрат Кожамжаров согласился с данной позицией, отметив низкий уровень ответственности представителей госструктур перед бизнесом.



"Когда человек принимает решение, и это наносит урон интересам представителей бизнеса, то он не несет никакой ответственности. И это касается всех сфер госслужбы, в том числе и правоохранительной. (…) Поэтому они смело вновь и вновь идут на нарушения законности, понимая, что последствий не будет. Я думаю, что мы над этими проблемами будем работать", – пообещал Кайрат Кожамжаров.

