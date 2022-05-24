Политика
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
Валентина Мелехова, Костанайская область

Во имя укрепления демократии

Некоторые нормы, предложенные
для внесения в Конституцию, ранее уже действовали в Казахстане и показали свою эффективность.

В частности, это касается изменений юридического и правового характера, о которых представителям АПК Костанайской облас­ти рассказал профессор, доктор юридических наук, председатель Костанайского областного штаба общественности Сергей Жалыбин.

Он входил в состав рабочей группы по разработке последней редакции ныне действующей Конституции и отметил, что за годы независимого Казахстана главный документ страны менялся уже четыре раза: в 1998-м, 2007-м, 2011-м и 2017 годах. Однако тогда изменения вносились на уровне Парламента. А вот теперь поправки будут приниматься на республиканском референдуме. Кстати, некоторые из них совсем не новы. Это касается, в частнос­ти, избрания кандидатов по одномандатным округам и Конституционного суда.

– Почему решили вернуться к такой системе избрания кандидатов? Да потому что при голосовании по партийным спискам люди выбирали не конкретного кандидата, а политобъединение. А кто от него войдет в Парламент, оставалось неизвестным. Поэтому и решили частично вернуться к той системе, которая существовала первоначально. Правда, пока еще нет точной схемы, как все будет работать, – потребуется внесение изменений в закон о выборах. И такой законопроект уже поступил в разработку, – рассказал Сергей Жалыбин.

Если говорить о Конститу­ционном суде, то он ранее уже действовал в стране. Правда, просуществовал недолго – до 1995 года. И был преобразован в Конституционный совет.

– В Казахстане Конституционный суд был создан как подлинно демократический институт. Однако за время своего сущест­вования он рассмотрел всего одно дело, в результате чего не соответствую­щими Конституции были признаны некоторые документы, применение которых нарушало равенство прав граждан во время их участия в выборах, способствовало созданию избирательных участков, неравнозначных по численному составу избирателей. Затем дейст­вовал Конституционный совет. И вот теперь принято решение о необходимости восстановить Конституционный суд, благодаря чему у рядовых граждан появится возможность обращаться непосредственно в данную структуру, – рассказал Сергей Жалыбин.

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