Некоторые телепрограммы противоречат национальным ценностям – сенатор Нуржигитова

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото: politinformator.ru
Сенатор Дана Нуржигитова считает, что некоторые программы на отечественном телевидении противоречат национальным ценностям. Об этом она заявила в своем обращении к главе Правительства, передает Kazpravda.kz.

Как отмечает депутат, самый популярный вечерний телеэфир сегодня посвящен темам, которые не всегда отвечают национальным ценностям народа. Депутат считает, что ток-шоу на сенсационные темы, направленные на повышение рейтинга, не имеют какого-либо содержательного наполнения. Исходя из этого, сенатор отмечает необходимость увеличения содержательного контента на телевидении и внесения изменений в законодательство страны.

"В законодательстве Казахстана в сфере информации нет понимания сути таких понятий как "сохранение национальных ценностей", их "популяризация, пропаганда", которые должны быть главным принципом работы телеканалов. Уровень духовности в обществе не повысится, пока мы не потребуем от всех собственников отечественных каналов, чтобы любой контент, выходящий в эфир, основывался на принципе национальных ценностей. Прошу Правительство Республики Казахстан, изучив международный опыт, предусмотреть в законодательстве нормы, предусматривающие вышеназванное требование, и рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты", – отметила Нуржигитова.

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