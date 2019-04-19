Некоторые вопросы регистрации кандидатов в Президенты РК рассмотрели в ЦИК

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, в котором приняли участие представители политических партий и ряда государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. О некоторых вопросах установления свободного владения кандидатами в Президенты Республики Казахстан государственным языком на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года.
2. О некоторых вопросах регистрации кандидатов в Президенты Республики Казахстан (представление кандидатами справки о сдаче деклараций о доходах и имуществе, медицинского заключения о состоянии здоровья)
«О некоторых вопросах установления свободного владения кандидатами в Президенты Республики Казахстан государственным языком»
Свободное владение кандидатом в Президенты Республики Казахстан государственным языком (требование статьи 41 Конституции Республики Казахстан) устанавливается заключением лингвистической комиссии, образуемой постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. В состав лингвистической комиссии входят языковеды и другие специалисты в количестве не менее 5 человек.
Центральная избирательная комиссия провела консультации с Министерством образования, ректорами ведущих университетов и предложила в состав лингвистической комиссии при Центральной избирательной комиссии следующие кандидадуры:
|
Жолдасбеков
Мырзатай
Жолдасбекұлы
|
– доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, заведующий кафедрой тюркологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (по согласованию), председатель;
|
Ахметов
Адил
Курманжанович
|
– доктор филологических наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы (по согласованию);
|
Есим
Гарифолла
|
– доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию);
|
Каскабасов
Сеит
Аскарович
|
– доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского национального университета Л.Н. Гумилева (по согласованию);
|
Құрманбай
Гүлтас
Сайынқызы
|
– доктор педагогических наук, профессор, директор Культурного центра «Рухани жаңғыру» АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию);
|
Қажибек
Ерден
Задаевич
|
– доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан, директор Института языкознания имени А. Байтурсынова (по согласованию).
Все кандидатуры являются видными учеными в области казахского языкознания и литературы. На основании вышеизложенного на заседании 19 апреля 2019 года внесены изменения в Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 6/263 «Об образовании лингвистической комиссии по установлению свободного владения кандидатами в Президенты Республики Казахстан государственным языком» в части состава лингвистической комиссии.
Основанием принятия данного постановления являются пункт 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан, подпункт 1) статьи 12, часть 1, пункт 1 и часть 3 пункта 3 статьи 54 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан».
В соответствии в пунктом 2 статьи 54 Закона о выборах, процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком определяется постановлением Центральной избирательной комиссии.
Согласно разъяснению Конституционного Совета Республики Казахстан «Об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан» постановления № 280 от 9 октября 1998 года норму пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан в части слов "свободно владеющий государственным языком" следует понимать как умение грамотно читать, писать, легко, без затруднений излагать свои мысли и публично выступать на казахском языке.
Для установления свободного владения государственным языком кандидатом в Президенты РК требуется:
1) написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц;
2) чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц;
3) публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут.
Варианты заданий по письму, чтению произведений классиков казахской литературы и выступлению на свободную тему лингвистическая комиссия определяет заранее.
Кандидату в Президенты будет предоставлено время для подготовки к каждому этапу экзамена. Для письменного задания отводится не менее одного часа с возможностью продления в случае необходимости еще на полчаса. На подготовку к 15-минутному публичному выступлению не менее одного часа.
Заседания лингвистической комиссии будут открытыми и публичными.
«О некоторых вопросах регистрации кандидатов ( по вопросу сдачи налоговой декларации и медицинского освидетельствования )»
Пунктом 2 статьи 59 Закона о выборах предусматривается представление кандидатом и его супругой (супругом) в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и об имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения т.е. на 1 апреля 2019 года.
Затем справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций о доходах и имуществе представляется в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан в любое время, до истечения срока регистрации кандидатов в Президенты, т.е. до 11 мая 2019 года. В случае непредставления справки кандидат не проходит регистрацию.
После регистрации кандидата Центральная избирательная комиссия направляет в уполномоченный орган запрос о достоверности сведений о доходах и имуществе задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом), который проверяется органами государственных доходов в течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата.
При этом организации, получившие требования органов государственных доходов о представлении сведений о доходах и имуществе кандидата и его (ее) супруги (супруга), обязаны представить запрашиваемую информацию в течение четырех дней со дня получения требования.
В случае выявления на момент подачи декларации недостоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом или его (ее) супругой (супругом) Центральная избирательная комиссия отменяет решение о регистрации.
Согласно пункту 2-1 статьи 59 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» кандидат в Президенты Республики Казахстан до регистрации представляет в Центральную избирательную комиссию медицинское заключение о состоянии здоровья, подтверждающее отсутствие у кандидата, заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в Президенты Республики Казахстан.
Согласно этой нормы, для подтверждения отсутствия у кандидата в Президенты заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей Президента Республики, проводится его медицинское освидетельствование, итоги которого оформляются соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья.
Требования к медицинскому заключению и перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в Президенты Республики, устанавливаются совместным нормативным правовым актом Центральной избирательной комиссии и уполномоченного органа в области здравоохранения - Министерством здравоохранения Республики Казахстан.
В настоящее время, совместный нормативный правовой акт Центральной избирательной комиссии РК и Министерства здравоохранения РК «Об утверждении требований к медицинскому заключению о состоянии здоровья кандидата в Президенты Республики Казахстан и перечня заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в Президенты Республики Казахстан» принят и зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2019 года. Эталонным контрольным бланком нормативных правовых актов в электронном виде этот акт зарегистрирован 15 апреля 2015 года и вступил в действие с момента его опубликования. Полный текст совместного нормативного правового акта вывешен и на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Согласно этому акту:
Медицинское освидетельствование осуществляется на основании предоставленной кандидатом выписки из протокола республиканского общественного объединения о его выдвижении.
Медицинское освидетельствование проводится в организациях здравоохранения (поликлиниках) по месту прикрепления кандидата с выдачей медицинского заключения.
Медицинское заключение составляется по установленной форме, принятой совместным нормативным правовым актом.
Медицинское заключение выдается в срок не более трех календарных дней с момента обращения кандидата для проведения медицинского освидетельствования и действительно в течение сроков выборов Президента Республики Казахстан.
Организации здравоохранения ведут учет выданных медицинских заключений, доступ к которым имеет только уполномоченный орган в области здравоохранения.
Совместным нормативным правовым актом указан перечень 107 заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в Президенты Республики Казахстан.
Медицинское заключение о состоянии здоровья представляется кандидатом вместе с документами, предусмотренными статьей 59 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата.
По итогам прошедшего расширенного заседания в Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием представителей средств массовой информации, на котором члены ЦИК РК ответили на все вопросы СМИ.