Некоторых алматинцев вакцинируют от гриппа на дому

Общество
47
Айдана Демесинова
В Алматы пожилые и лица с ограниченными возможностями вакцинируются от гриппа на дому. Об этом в ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций сообщила главный врач Городской поликлиники №24 Жамиля Баттакова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Касательно вакцинации прикрепленного населения врач отметила, что пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, и те, кто не имеет возможности посещения поликлиники, обслуживаются мобильными бригадами на дому.

"При отсутствии возможности посещения поликлиник мобильные бригады выезжают к пациентам. Мобильные бригады выезжают в составе врача и медсестры, ими соблюдаются все необходимые правила. Таким образом, процедуру вакцинации можно проводить на дому", — пояснила Баттакова.

В обязательном порядке все пациенты предварительно осматриваются врачом на предмет отсутствия противопоказаний. Далее саму процедуру вакцинации проводят специально обученные медработники.

На сегодня в Городской поликлинике №24 вакцинацией против гриппа охвачены 1712 человек, из них 12 — на дому.

Следует отметить, бесплатная вакцинация доступна следующим категориям граждан:
— лицам по эпидемиологическим показаниям;
— лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
— беременным во втором или третьем триместре;
— получателям услуг медико-социальных учреждений;
— медицинским работникам государственных учреждений;
— детям организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка;
— детям, подлежащим наблюдению в медицинских организациях;
— часто болеющим детям старше шести месяцев;
— лицам, содержащимся в следственных изоляторах.

Бесплатная вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства или по месту прикрепления.

В целом в Алматы в связи с пандемией коронавируса количество доз вакцин, предназначенных для бесплатной вакцинации, увеличено со 130 до 430 тысяч.

Популярное

Все
Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Итоговый турнир ATP вышел на решающую стадию
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
Полиция была вынуждена открыть огонь для задержания водителя в Атырауской области
Маулен Ашимбаев принял участие в казахско-кыргызском молодежном форуме
Букмекер экстрадирована в Казахстан
Школы и вузы объединились в защите прав детей
Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе дома моды
Тенге окреп к доллару
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

Читайте также

В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооруже…
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023…
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юр…
Многоквартирные дома строили из некачественных материалов в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]