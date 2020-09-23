Некоторых алматинцев вакцинируют от гриппа на дому

В Алматы пожилые и лица с ограниченными возможностями вакцинируются от гриппа на дому. Об этом в ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций сообщила главный врач Городской поликлиники №24 Жамиля Баттакова, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
Касательно вакцинации прикрепленного населения врач отметила, что пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, и те, кто не имеет возможности посещения поликлиники, обслуживаются мобильными бригадами на дому.
"При отсутствии возможности посещения поликлиник мобильные бригады выезжают к пациентам. Мобильные бригады выезжают в составе врача и медсестры, ими соблюдаются все необходимые правила. Таким образом, процедуру вакцинации можно проводить на дому", — пояснила Баттакова.
В обязательном порядке все пациенты предварительно осматриваются врачом на предмет отсутствия противопоказаний. Далее саму процедуру вакцинации проводят специально обученные медработники.
На сегодня в Городской поликлинике №24 вакцинацией против гриппа охвачены 1712 человек, из них 12 — на дому.
Следует отметить, бесплатная вакцинация доступна следующим категориям граждан:
— лицам по эпидемиологическим показаниям;
— лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
— беременным во втором или третьем триместре;
— получателям услуг медико-социальных учреждений;
— медицинским работникам государственных учреждений;
— детям организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка;
— детям, подлежащим наблюдению в медицинских организациях;
— часто болеющим детям старше шести месяцев;
— лицам, содержащимся в следственных изоляторах.
Бесплатная вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства или по месту прикрепления.
В целом в Алматы в связи с пандемией коронавируса количество доз вакцин, предназначенных для бесплатной вакцинации, увеличено со 130 до 430 тысяч.