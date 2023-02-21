Электричество отключалось на ряде улиц в Астане

В городе Астане произошло аварийное отключение электричества на ряде улиц, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: t.me/astanovka98

В социальных сетях жители столицы поделились информацией о том, что на некоторых улицах районов Байконыр и Сарыарка нет электричества.

"В 20:14 произошло аварийное отключение воздушной линии (ВЛ) 110 кВ ТЭЦ-2 – Астана, цепь левая. Аварийные бригады запитывали подстанции от левой цепи. В 21:13 ограничения по подстанции Астана и подстанции ЧЛЗ сняты. Подстанции запитаны от ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 – Астана, цепь левая", – сообщили в пресс-службе Акмолинской распределительной электросетевой компании.

Электроснабжение в городе восстановлено.

Также в компании дополнили, что отключение произошло в квадрате проспект Богембай батыра – проспект Республики – улица Валиханова – улица Бараева.