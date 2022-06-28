Колонка обозревателей
Неласковый июнь
Кирилл Пяртель

Уход из жизни Юрия Шатунова – новость не про страну, но про эпоху. 90-е можно не любить и поминать плохим словом. Однако именно это время подарило уникальное явление в музыке. Откровенный и очень искренний примитивизм не просто стал символом времени, а для целого поколения – голосом эпохи.

Этот феномен сложно понять. Настолько, что в Петропавловске даже решили отменить флешмоб, посвященный памяти артиста. Флешмоб не состоялся, потому что несанкционированный. Не 90-е же на дворе...

Несладко жилось 30 лет назад, да и сегодня. Даже не попадая под санкции, мы откровенно попадаем. На сахар в том числе. Обидно и грустно, что собственное произ­водство у нас хромает, и логис­тика ввоза из новых источников выводит ценообразование на новые орбиты. Неудивительно, что в новостях все больше историй про контрабанду. Так, 30 тонн сахара пытались незаконно завезти в Казахстан из Кыргызстана. Пограничники обнаружили сахар за двумя рядами мешков селитры.

Административная реформа для нескольких городов страны стала основой серьезных надежд на перемены к лучшему. История с новым гербом Семея – одна из лучших иллюстраций правильности реформ. Ведь столько лет только и разговоров, что, потеряв статус областного центра, города приходят в упадок. Речь не только о дорогах или мостах. Новый герб, как часы на «Титанике», точно показывает, в какой момент время остановилось. На дворе 2022-й, а символ города больше подходит для времен, когда «Ласковый май» был на пике популярности.

Исторический герб «на лазоревом поле щита золотой навьюченный верблюд», известный с середины XIX века, по нормам современного дизайна практически идеален. Но в маслихате почему-то выбрали вариант, в который автор попытался включить не только все, что знал о городе, но и собственные представления о геральдике. На поле герба можно увидеть мост, книгу, деревья, верблюда и даже ласточек, летящих в разные стороны, шанырак и узор…

И если в новом гербе Семея есть все, кроме дизайна, то хоккейный клуб «Барыс» наконец-то завершил эпопею с новым лого, достойным современным продуктом. Клуб оставался последним из могикан в КХЛ, живущим с айдентикой прошлого века. Коман­да получила новую графику, но и здесь не обошлось без фейла: новое лого засветилось на сайте лиги до того, как клуб сделал презентацию обновки.

Жаркие баталии разгорелись вокруг табака и систем для его нагревания. Очередная реформа анонсировала значительное повышение акцизов. Врачи уверены во вредности всего, что связано с курением. Соответственно, и цены на все вредное должны быть одинаково высокими.

Есть мнение, что системы для нагревания табака менее вредны и даже способны помочь бросить курить. Вместе с ценовой доступностью это делает системы популярными. Врачи настаивают, что все это миф. И здесь начинается «война миров».

ВОЗ рекомендует странам ограничивать продажу, продвижение и потребление электронных сигарет. Но сегодня, скажите, кто безоговорочно верит ВОЗ? Адепты курения, например, считают, что это прямое лобби табачных произ­водителей, которым невыгодно, чтобы табак стоил дороже. И наблюдать, как одно зло борется с другим, можно бесконечно.

На этой неделе в Алматы + 36. Горожан просят воздержаться от прогулок и не увлекаться физичес­кой активностью. Но юг все-таки место специфическое. Здесь чем-то увлекаться, кроме отдыха, всегда крайне проблематично. Если ты не аким, конечно. Ерболат Досаев продолжает проводить встречи с жителями районов. Вопросов, естественно, много. И с самокатами порядок навести нужно, и с вырубкой яблоневых садов, и с Интернетом, и с водой, и с зоопарком. Кстати, в зоопарке пополнение – белые полярные волки Бита и Баккара.

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