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​Нелегал за рулем

Бизнес по организации пассажирских перевозок никак не может освободиться от теневого предпринимательства. Как следствие – нарушение требований безопаснос­ти и низкое качество оказания услуг. Эти выводы подтверждают в Минис­терстве внутренних дел. С начала нынешнего года органами МВД совместно с инспекцией транспорт­ного контроля выявлено около 17 тыс. административных нарушений, допущенных водителями пассажирского транспорта, в том числе установлено порядка 400 нелегальных перевозчиков, около 250 нарушений правил режима труда и отдыха и более 270 фактов отсутствия списков пассажиров. За выпуск в эксплуатацию техничес­ки неисправных транс­портных средств, участвующих в перевозке пассажиров и грузов, к административной ответственности привлечены 102 должностных лица транспортных организаций.

Для повышения эффективности деятельности дорожно-патрульной полиции на автодорогах республиканского значения организовано пат­рулирование парными вооруженными нарядами, обеспечивающими постоянный контроль на 209 маршрутах. Кроме того, ежемесячно осуществляется оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» с обязательным привлечением заинтересованных государственных органов и общественников.

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