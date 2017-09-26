Нелегалам – красный свет
Любовь Доброта, Шымкент
Это результат акции «Стоп нелегальным перевозкам», которую провели транспортные прокуроры совместно с сотрудниками областного акимата. Борьбу с нелегальными перевозчиками в Южном Казахстане объявили на исходе лета. Для начала водителям предложили добровольно избавиться от статуса «нелегал», оформив соответствующее разрешение на пассажирские перевозки, встав на учет в налоговых органах. Часть автолюбителей к такой рекомендации прислушались. Отныне число тех, кто пассажироперевозками занимается в рамках правового поля, на 130 человек стало больше.