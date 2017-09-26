​Нелегалам – красный свет

Это результат акции «Стоп нелегальным перевозкам», которую провели транспортные прокуроры совместно с сотрудниками областного акимата. Борьбу с нелегальными перевозчиками в Южном Казахстане объявили на исходе лета. Для начала водителям предложили добровольно избавиться от статуса «нелегал», оформив соответствующее разрешение на пассажирские перевозки, встав на учет в налоговых органах. Часть автолюбителей к такой рекомендации прислушались. Отныне число тех, кто пассажироперевозками занимается в рамках правового поля, на 130 человек стало больше.

Впрочем, это малая толика от общего числа тех, кто перевозит пассажиров на свой страх и риск, курсируя с раннего утра и до позднего вечера между областным центром и городами и районами региона. По информации начальника отдела управления пассажирского транспорта ЮКО Дархана Байжанова, в ходе проведения рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры выявлены 820 автомобилей, принадлежащих незаконным перевозчикам. Именно они чаще всего становятся виновниками разного рода дорожно-транспортных происшествий, имеющих серьезные последствия, поскольку выходят на маршруты без технического осмотра транс­портных средств и без медицинского осмотра. В прошлом году в авариях с участием пассажирского транспорта погиб­ли 15 человек.

Члены рейдовой группы работают не только с водителями, но и с потенциальными пассажирами, призывая жителей области позаботиться о собственной безопасности, игнорируя предложения нелегальных перевозчиков отправиться с ними в дорогу. Прокурор транспортной прокуратуры Шымкента Галым Байгонысов считает, что каждый человек, отправляясь в путь, должен думать о собственной безопасности, иначе беспечность может обернуться серьезными последствиями. Чтобы людям было проще ориентироваться в потоке машин, предложено на автомобилях легальных перевозчиков размещать логотип с надписью «Пассажирский транспорт» с указанием названия автотранспортной компании, работающей на данном направлении, и маршрута следования. При отсутствии этих данных перевозка пассажиров считается незаконной. Логотипы, вернее их отсутствие, помогут полицейским вычислять нелегалов на маршрутах. Акция «Стоп нелегальным перевозкам» – не разовая. Подобные рейды по выявлению негегальных перевозчиков будут проводиться регулярно.