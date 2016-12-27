Нелегальную пиротехнику из продажи изымают полицейские РК
Ксения Воронина
С 12 декабря по 5 января по стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника" с целью выявления и пресечения фактов незаконной торговли пиротехнических изделий. Об этом, выступая с докладом в Парламенте, сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает Kazpravda.kz.
"В прошлом году в результате нарушений правил обращения с ними пострадало 10 детей. В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Пиротехника" ежедневно отрабатываются рынки и места стихийной торговли. В ходе рейдов выявлено свыше 300 нарушений требований ввоза, изъято более 6 000 единиц такой продукции. В целом, обстановка держится под контролем, нами принимаются все меры по охране общественного порядка и обеспечения пожарной безопасности", – сказал Касымов.
Кроме того, органами гражданской защиты основное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности.
"Как показывает опыт, в период новогодних праздников одной из причин пожаров является неосторожное обращение с пиротехникой, а также использование несертифицированных фейерверков и салютов. Проводится разъяснительная работа с гражданами по соблюдению мер безопасности по использованию пиротехнических изделий. Территориальными подразделениями комитета по ЧС проводится обследование мест проведения праздничных мероприятий – это школы, развлекательные центры, дома культуры, спортивные учреждения, больницы, дома престарелых, интернаты и детские дома. Всего подлежит обследованию 8 тысяч таких объектов. Нами уже обследовано 5,5 тысяч. С персоналом указанных объектов проводятся соответствующие инструктажи по пожарной безопасности", – заключил министр.