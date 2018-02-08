Происшествия

Нелегальные мигранты устроили массовые беспорядки в России

В Красноярском крае Российской Федерации нелегальные мигранты устроили массовые беспорядки, говорится на сайте регионального главка Следственного комитета РФ, передает Lenta.ru.

"В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один участник, который по команде организаторов поджигал имущество спецучреждения, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – отмечено в сообщении.

3 февраля около 8:00 утра (4:00 мск) два десятка человек забаррикадировались в нескольких комнатах центра временного содержания иностранцев, разбили камеры видеонаблюдения и жгли матрасы. Участники бунта требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации на Родину.

Участников и организаторов бунта задержали и доставили в спецучреждения бойцы Росгвардии. По факту произошедшего возбуждено дело о массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ).

Популярное

Все
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
В обществе созрел запрос на обновление
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Происшествия
Пропавших рыбаков ищут в Улытауской области
Происшествия , В мире
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 з…
Происшествия
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Кост…
Происшествия
Жительница Экибастуза, взобравшись на вышку, требовала нака…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]