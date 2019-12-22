Нелегальных торговцев рыбой наказали в Актау

Сотрудники городского отдела предпринимательства и промышленности провели рейд по выявлению лиц, занимающихся незаконной торговлей на территории города, в ходе мероприятия были закрыты нелегальные точки продажи рыбы, сообщает "ЛАДА".
О результатах проверки сообщили в пресс-службе городского акимата. В ходе рейда точки по продаже рыбы в неустановленных местах были выявлены возле завода ХГМЗ. На продавцов были составлены административные протоколы по части 1 статьи 204 КоАП РК (Торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом). Им предстоит выплатить штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП), то есть 12 625 тенге.
Также за загрязнение окружающей среды по части 1 статьи 505 КоАП РК им были выписаны штрафы по 75 750 тенге.