Нелегалы потребовали почти 2,5 млн тенге за жительницу Астаны
Меруерт Нургазинова
Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении двух нелегально проживающих на территории России уроженцев Республики Узбекистан 1976 и 1983 годов рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства. По информации пресс-службы, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений). По версии следствия, 11 июня 2015 года около 18 часов в дежурную часть УМВД России по Тюменской области позвонила девушка, проживающая в городе Астана, которая сообщила, что неизвестные лица похитили ее мать, которая находится в городе Тюмени и требуют за нее выкуп в размере 700 тысяч рублей. "Следователи в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих мужчин, тем самым освободили, похищенную ради выкупа, 59-летнюю женщину", - отметили в сообщении. Как пояснили в ведомстве, женщина рассказала, что познакомилась с одним из подозреваемых в мае 2015 года в поезде. Она сообщила своему попутчику, что занимается реализацией БАД-ов и имеет неплохой доход. Именно тогда у подозреваемого и возник преступный умысел похитить женщину и потребовать за нее выкуп. Вместе с приятелем он снял квартиру в Тюмени, затем позвонил пенсионерке, сообщил, что нашел клиентов, готовых купить у нее продукцию и предложил ей приехать, на что последняя согласилась. Вместо обещанной прибыли, женщину увезли на съемную квартиру, где насильно удерживали ее, связав скотчем и веревками, требуя у ее дочери 700 тысяч рублей. В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения и решен вопрос об избрании меры пресечения.