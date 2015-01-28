Статьи Нелегкая ноша тяжеловесов Юрий ЛИФИНЦЕВ

В эмоциональном плане настроение участников матча можно было охарактеризовать как сдержанный оптимизм. Да, польские гусары свой первый поединок проиграли, но, во-первых, в гостях (в Пуэрто-Рико), во-вторых, с минимальным счетом 2:3. Арланы стартовый матч выиграли с максимальным преимуществом – 5:0, но на своем ринге в Алматы и у дебютанта WSB из Венесуэлы. Шансы закадычных соперников в очном поединке как будто бы выравнивались, но это если забыть о том, что в прошлом сезоне команда из столицы Казахстана дважды сокрушила варшавян.



Хорош был в первом бою Олжас Саттыбаев (весовая категория до 52 кг). Начал он, правда, бой с Хамзой Тубой не совсем внятно, а второй раунд и вовсе проиграл. Но начиная с третьего немецкий легионер Rafako Hussars Poland резко сдал, а сохранивший силы Саттыбаев только увеличивал свое преимущество. Наша команда повела в счете.



Два следующих боя показали, что и силы казахстанских боксеров не всегда беспредельны. Закир Сафиуллин (60 кг) и Мадияр Акшеев (69 кг) проиграли своим противникам Давиду Михелусу и Стивену Джерарду Донелли, практически не уступая им ни в технике, ни в точности ударов – только в интенсивности и эффективности атак. После третьего боя гости уже проигрывали – 1:2.



Вся надежда оставалась на двух закоренелых хорватских арланов – Хрвое Сепа (81 кг) и Филиппа Хрговича (свыше 91 кг), ведь именно они не раз в минувших сезонах буквально спасали нашу "стаю" в поединках против охотников-тяжеловесов из других стран. У Хрвое и Филиппа только один "недостаток" – страшно не любят побеждать досрочно, дай им только подраться все пять раундов, измотать визави, а уже потом посмотреть на текущий счет и все расставить на свои места.



Сеп едва не поплатился за привычку сполна насладиться поединком: Матеуш Трык оказался крепким парнем и до последнего раунда удерживал ничейный счет. А потом без особого смирения воспринял вердикт о минимальном поражении со счетом 1:2. Хргович напротив был на голову сильнее Павла Вержбицки во всех пяти раундах, оставил весьма заметную отметину под правым глазом поляка, но на местной публике так и не сподобился отправить хозяина ринга ни в нокдаун, ни в нокаут.



Две победы хорватов вывели Astana Arlans вперед – 3:2, на чем первый акт противостояния этих команд и завершился. Наши боксеры продолжают возглавлять турнирную таблицу в группе "В" и следующий матч проведут 31 января в Азербайджане против неожиданно оступившейся (1:4) в Венесуэле команды Baku Fires.