Нельзя, но очень хочется

Последние дни ноября внесли капельку оптимизма: впервые с начала осени область вышла на статистическое «плато» по ковиду. По мнению санитарных служб, сработали введенные ограничительные меры: меньше стало возможности выехать

в города, потолкаться у прилавков магазинов, посидеть компанией в кафе. А значит, меньше шансов подхватить и разнести опасный вирус.

Вместе с тем, судя по отчетам мониторинговых групп, ни уговоры, ни «кнут» в виде штрафов не в силах заставить восточноказахстанцев даже временно отказаться от привычного образа жизни. Ежедневно в городах и районах наказывают десятки продавцов за то, что те находятся на рабочем месте без масок, за это же штрафуют покупателей. Только в Риддере каждый день оформляют по 3–4 штрафа.

– В Семее в ресторане устроили свадьбу, – рассказали в облдепартаменте санитарно-эпидемиологического контроля. – Проверяющим долго не открывали, они провели на улице 2 часа. На свадьбу пришли более 100 гостей, вместе с персоналом набралось больше 120 человек. Все знают, что сейчас не время для таких торжеств, но владельцы увеселительных заведений идут на различные хитрости: закрывают двери, советуют парковать автомобили подальше.

В числе причин, подкинувших «угольку» в ковидный пожар, специалисты называют частые поездки восточноказахстанцев в соседние приграничные районы России. Только за октябрь было выявлено 32 завозных случая. По словам медиков, нескольких больных обнаружили при пересечении ими границы, у других вирус нашли в ходе исследования, третьи предоставили справки с отрицательным результатом на COVID-19, но заболели в течение инкубационного периода.

На днях департамент КНБ по Восточно-Казахстанской области сообщил, как в частном медицинском учреждении наладили конвейер по выдаче заключений врачебно-консультационной комиссии (форма 035-1у) для пересечения казахстанской границы.

– Обнаружено и изъято около 200 копий ранее выданных заключений ВКК, – говорится в официальном сообщении. – Кроме того, изъяты незаполненные бланки с печатями и подписями врачей, печатные штемпели и компьютерная техника.

Как установили в департамен­те, заместитель директора и главный врач медучреждения за 5 тыс. тенге выдавали «липу» без соответствующего обследования. По их делу уже состоялся суд, оба признаны виновными по части 2 ст. 385 УК РК (подделка документов) и наказаны административным штрафом в размере 1 тыс. МРП, или по 2,78 млн тенге.

К слову, о справках. Начиная с весны жители области не переставали возмущаться задерж­кам с выдачей результатов ПЦР-лабораторий, а также некоррект­ным заключениям. По данным областного управления здравоохранения, в настоящее время действуют 15 лабораторий, их данные регулярно проходят ретес­тирование, то есть контроль со стороны филиала научно-прак­тического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения.