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​​​​​​​Нельзя обобщать

Виталий Хан, профессор кафедры специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК

Вчера Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан «Об амнистии». Решение, на мой взгляд, закономерное и своевременное, как нельзя лучше показывающее трансформацию казахстанского общества, когда права и свободы человека ставятся выше политических интересов отдельной личности.

Не скрою, первая моя реакция на принятие этого закона была иной. Но отбросив эмоции и воспоминания от пережитого в те дни, стоит признать, что решение об амнистии принято на холодную голову.

Для понимания ситуации необходимо осознать, что подавляющее большинство участников январских событий – отнюдь не деструктивные или криминальные элементы. Это в первую очередь ведомые люди, оказавшиеся в эпицентре событий где-то даже вопреки собственной воле, люди, утратившие контроль под давлением обстоятельств (это касается и сотрудников правоохранительных органов, преступивших черту законности), граждане, которые просто не осознавали, что своими действиями нарушают закон (тут следует винить низкую правовую культуру нашего общества).

Содеянное ими по большей части претендует на категорию уголовных проступков, преступлений небольшой или средней тяжести. И неудивительно, что, «выпав» из происходящего в те дни беспредела, они искренне раскаялись и с лихвой осознали свою вину.

Считаю, что на сегодняшний день, пережив внутри себя свое участие в тех событиях, они не представляют никакой опасности для общества. А потому в их отношении Закон «Об амнистии» является необходимым с точки зрения преобразования карательной уголовной политики в охранительное судопроизводство.

Подписывая этот закон, Президент, по сути, закладывает первые кирпичики в фундамент очевидно правового государства, где во главе угла стоят верховенство, права и свободы человека.

Я не склонен к мнению, что амнистирование участников тех трагических дней повлечет за собой рецидивы у попавших под действие закона. Повторюсь, их криминальное сознание уже выправилось, и риск повторного нарушения законодательства видится крайне незначительным.

Кроме того, этот закон четко определяет необходимость принятия конкретных мер ресоциализации – обеспечение трудовой занятости и помощь тем, кто пока не имеет постоянного места жительства. И это очень правильно – важно помнить причину начала январских событий.

Отмечу: нельзя обобщать всех участников январских событий. Степень и характер их вины напрямую зависят от конкретных условий и обстоятельств совершенных ими правонарушений. Соответственно, каждый из участников имеет право на адекватное рассмотрение своего дела, равно как и право на гуманное к себе отношение.

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Закон Республики Казахстан Об амнистии
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